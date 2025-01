Công an Bình Thuận đã xử lý nhiều tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phá 2 chuyên án dùng chất độc khai thác vàng

Xử lý nhiều tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Cùng tham dự hội nghị có ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, ông Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận.

Lãnh đao tỉnh Bình Thuận chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận tại hội nghị. Ảnh: CABT

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận hành động "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Qua đó Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, hình thành "điểm nóng"; góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và phát huy sức mạnh các tổ tuần tra vũ trang, tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế, kéo giảm 10,53% số vụ so với cùng kỳ.

Qua đó, đã điều tra, xử lý 1.032 vụ/1.735 đối tượng (đạt tỉ lệ 82,23%, vượt chỉ tiêu Bộ giao), thu hồi tài sản trên 17,11 tỷ đồng; trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ đạt tỷ lệ trên 90%.

Điển hình là Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập 2 chuyên án đấu tranh, bắt giữ hơn 15 đối tượng có hành vi sử dụng chất độc để khai thác vàng và khoáng sản trái phép ở địa bàn huyện Bắc Bình và Hàm Tân.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CABT

Bên cạnh đó là bắt giữ 3 đối tượng có hành vi "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D; bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, thu giữ trên 1 tấn pháo nổ tại địa bàn huyện Đức Linh; triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ 5 kg ma túy…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình ANTT tại cơ sở luôn được ổn định, giữ vững. Nhiều mô hình đã đi vào hoạt động hiệu quả và được nhân rộng đến từng con phố, ngõ xóm; điển hình là mô hình camera an ninh, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy…

Đảm bảo an ninh chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đã biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh Bình Thuận trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2024.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CABT

Ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm địa bàn, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Thuận các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cho tỉnh nhà.

Công an tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2024" Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2024, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng. Cụ thể Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 tập thể, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 6 cá nhân. Có 2 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thưởng. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" cho 2 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen thưởng 17 tập thể, 26 cá nhân; 40 tập thể. Có 45 cá nhân được UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen. Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao tặng Giấy khen cho 637 tập thể, 1.445 cá nhân... Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Công an tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2024".