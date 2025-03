Công an Đà Nẵng bắt 1 phụ nữ dùng đất của huyện rao bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi), trú phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP.Nẵng) thực hiện.

Được biết, dù bản thân và gia đình Hà không có bất kỳ thửa đất nào thuộc diện giải tỏa đền bù mà Hà chỉ "nhìn trộm" thông tin từ dự án, sau đó bịa đặt bán lô đất trên để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 11/2022, Nguyễn Thúy Hà gọi điện hỏi ông Nguyễn Văn M. (trú tại Đà Nẵng) trao đổi về việc cần tìm người mua đất ở Khu tái định cư Hòa Ninh 2 (huyện Hòa Vang).

Do cùng là những người hành nghề môi giới bất động sản, khi ông M. đồng ý thì Hà gửi giấy tờ lô đất cần bán là lô số 21, phân khu B2-08, Khu tái định cư Hòa Ninh 2. Nhận được thông tin từ Hà, ông M. đã chuyển cho ông Đỗ Đình T. (trú Đà Nẵng) và được ông này đồng ý mua, đồng thời yêu cầu ông M. hẹn chủ đất cho gặp trực tiếp để nói chuyện.

Công an Đà Nẵng bắt phụ nữ mang đất của huyện rao bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Ngày 25/11/2022, ông M. hẹn Hà và ông T. gặp nhau tại trụ sở môi giới bất động sản ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để thỏa thuận mua bán. Tại đây, Nguyễn Thúy Hà nói lô đất trên là của mình, hiện đang chờ phiếu nhận đất.

Sau đó ông T. đồng ý mua với giá 1 tỷ đồng và đặt cọc 200 triệu đồng. Hai bên hẹn đến ngày 25/2/2023, sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ công chứng sang tên, ông T. sẽ giao nốt số tiền còn lại là 800 triệu đồng cho Hà.

Đúng ngày hẹn, ông T. điện thoại nhiều lần nhưng Nguyễn Thúy Hà không bắt máy, nhắn tin nhiều lần cũng không thấy Hà trả lời. Ông T. và ông M. sau đó cùng đến nhà Hà để nói chuyện thì Hà tìm cách tránh mặt hoặc viện nhiều lý do để thoái thác.

Nghi ngờ lô đất nói trên có vấn đề, ông T. trực tiếp đến Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang tìm hiểu thì được biết, lô đất số 21, phân khu B2-08 Khu tái định cư Hòa Ninh 2 không phải của bà Hà.

Đáng nói, trên thực tế lô đất số 21, phân khu B2-08 đã được Ban giải tỏa mặt bằng huyện Hòa Vang bố trí cho ông Lương Văn V. (trú xã Hòa Ninh) vào ngày 25/12/2023. Sự việc vỡ lở, ông T. làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Hà gửi đến Công an huyện Hòa Vang.

Hiện Nguyễn Thúy Hà đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (Hòa Vang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi trên.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ phạm tội của bị can Nguyễn Thúy Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.