Chiều 28/2, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định công tác cán bộ sau khi giải thể công an quận, huyện.

Ngoài 5 Trưởng phòng được bố trí công tác như Dân Việt đã đưa tin, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng còn quyết định bố trí 33 cán bộ Phó trưởng Công an các quận, huyện trên địa bàn đến nhận công tác và giữ các chức vụ Phó trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố kể từ ngày 1/3/2025.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã trao quyết định cho thượng tá Đặng Ngọc Việt - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, thượng tá Hồ Ngọc Hợp - Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, thượng tá Lê Phước Cam - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và đại tá Lê Thọ - Phó Trưởng Công an quận Liên Chiếu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Bên cạnh đó còn có, thượng tá Phạm Tấn Quốc - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thượng tá Cao Nguyên Minh - Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thượng tá Hồ Quốc Hải - Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, trung tá Nguyễn Đức Bình - Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Công an Đà Nẵng công bố 33 cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng các phòng nghiệp vụ công an thành phố. Ảnh: Đình Thiên

Cùng buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã trao quyết định cho thượng tá Nguyễn Hùng Lâm - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. thượng tá Trần Văn Thọ - Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thượng tá Trần Quang Minh - Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thượng tá Nguyễn Bá Nam - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Ngoài ra còn có thượng tá Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, trung tá Phan Minh Viên - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, trung tá Trần Ngọc Thành - Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thượng tá Kiểu Văn Vương - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật hình sự, thượng tá Nguyễn Bá Thêm - Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và HTTP.

Cuối cùng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - thượng tá Nguyễn Đại Đồng đã trao quyết định cho thượng tá Lê Viết Dự - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, thượng tá Võ Duy Huân - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, trung tá Trịnh Trường Nhơn - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Bên cạnh đó còn có thượng tá Phùng Văn Hùng - Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, trung tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, thiếu tá Bùi Thanh Xuân - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu, trung tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu.

Đồng thời, trao quyết định cho thượng tá Trương Huy Chương - Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, thượng tá Nguyễn Ban - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thượng tá Đặng Công Tới - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và thượng tá Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an thành phố.