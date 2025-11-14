Công an đề nghị Sở Y tế Nghệ An cung cấp hồ sơ của cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại phường Trường Vinh

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Ngày 14/11, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn đóng cửa. Phía ngoài cơ sở vắng người qua lại.
Một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại tỉnh Nghệ An được cấp phép hoạt động 2 hạng mục gồm Phòng khám da liễu và Phòng khám thẩm mỹ. Sau 1 năm hoạt động, đơn vị chức năng của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra chuyên môn. Qua kiểm tra, cơ sở này chưa bị xử lý vi phạm.
Đại diện Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đang tập hợp hồ sơ hành nghề của cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa cho cơ quan công an.
Trước đó vào khoảng 10h ngày 13/11, lực lượng chức năng, Cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mang các thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa lên xe ô tô và rời đi.
Được biết, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại tỉnh Nghệ An khai trương và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023.
