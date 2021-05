Công an điều tra vụ thi thể thầy giáo dưới sông, có 3 vết đạn chì trên đầu

Nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh H.N.T. (39 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Khám nghiệm tử thi phát hiện có 3 viên đạn chì cắm trên đầu nạn nhân gồm 2 vết đạn ở 2 bên thái dương và 1 vết đạn giữa trán nạn nhân.

Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân tử vong không phải bị đạn bắn mà do ngạt nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể thầy giáo T. dưới sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 24/5, một số người tham gia giao thông thấy trên cầu Bến Thủy 1 (nối tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) có chiếc xe máy biển số 38B1-048... dựng cạnh thành cầu. Do nghi ngờ có người nhảy cầu Bến Thuỷ 1 tự tử nên người dân điện báo công an.



Kiểm tra chiếc xe máy, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một số giấy tờ mang tên H.N.T. (SN 1983, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh). Huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm dưới sông, tới sáng 25/5, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực phía Nam chân cầu Bến Thuỷ 1, thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Được biết, vào sáng xảy ra sự việc, thầy T. vẫn đến lớp như bình thường. Thầy T. là người được mọi người đánh giá là người thuần tính, điềm đạm và khá hiền lành.

