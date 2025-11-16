Công an giải cứu nữ chủ nhà trong vụ cháy ở Hà Nội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 2 và khu vực số 11 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường.
Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động thêm 01 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà 7 tầng và còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.
Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đến 21h32, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời đưa 1 nạn nhân là chị N. (sinh năm 1988, chủ nhà) theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.