Công an giúp chủ đại lý vé số nhận lại số tiền lớn suýt bị mất do chi trả nhầm giải thưởng

Ngày 27/3, Công an xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, TP.Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP.Huế) hỗ một chủ đại lý vé số nhận lại số tiền lớn suýt bị mất do chi trả nhầm giải thưởng.

Ông Nguyễn Viết Dũ (thứ 2 từ trái qua) được lực lượng công an giúp nhận lại số tiền lớn suýt bị mất do nhầm lẫn trong chi trả tiền trúng thưởng. Ảnh: Đình Hồng.

Trước đó, vào tối ngày 25/3, Công an xã Quảng Thọ nhận được thông tin từ Công an phường An Cựu về việc ông Nguyễn Viết Dũ (trú tphường An Cựu), là chủ đại lý vé số, trong quá trình chi trả tiền trúng thưởng vé số đã chi trả nhầm lẫn giá trị giải thưởng từ 12 triệu đồng thành 100 triệu đồng.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Công an xã Quảng Thọ và Công an phường An Cựu xác định người nhận thưởng tiền trúng vé số là ông Nguyễn Đình Phúc (trú tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ).

Sau khi được lực lượng công an giải thích, thuyết phục, ông Nguyễn Đình Phúc đã trả lại số tiền chênh lệch lớn mà ông này đã nhận từ ông Dũ do ông Dũ chi trả nhầm giải thưởng.

Nhận lại được số tiền trên, ông Dũ rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã giúp đỡ ông nhận lại tài sản.