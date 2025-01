Công an Hà Nội có 2 tân Phó Giám đốc

Ngày 17/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã chủ trì buổi lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến công tác nhân sự.

Theo quyết định, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu và đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá hai tân Phó Giám đốc đều là những cán bộ có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tận tâm và trách nhiệm trong công việc. Hai đồng chí là những người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có trình độ cao, chuyên môn chuyên sâu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; được thử thách, rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, vị trí công tác và trên cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt và đại tá Nguyễn Ngọc Quyền được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Ảnh: CAHN.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Tiến Đạt và đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cần phát huy tối đa trách nhiệm, kinh nghiệm, cũng như tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, tân Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, tân Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu các nhiệm vụ chuyên môn; cố gắng rèn luyện bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần "vì nhân dân phục vụ"; nhanh chóng nắm bắt, sâu sát với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an Thủ đô anh hùng đã luôn dày công vun đắp trong suốt 80 năm qua; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và kỷ luật trong Ban Giám đốc, Thường vụ cũng như các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội. Ông cũng hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Thủ đô mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.