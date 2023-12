Công an Hà Nội thụ lý vụ 1 cán bộ bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực

Ngày 29/12, nguồn tin của Dân Việt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.Hà Nội đã thụ lý tố cáo với 1 cán bộ thuộc phòng này.

Theo thông báo thụ lý tố cáo do đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.Hà Nội ký, theo quy định của pháp luật, đơn vị này đã ra quyết định thụ lý tố cáo với các nội dung: Không trung thực trong việc kê khai tài sản; vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; vi phạm chế độ một vợ một chồng…

Một cán bộ Công an TP.Hà Nội bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực và đơn vị liên quan đã thụ lý tố cáo, xác minh các thông tin liên quan. Ảnh minh hoạ: Ndiep

Người bị tố cáo là ông N.T.S (cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP.Hà Nội).

Trước đó, ông S bị bà Nguyễn Hồng Hạnh (trú TP.Hà Nội) tố cáo có hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản và bà Hạnh đề nghị cơ quan chức năng xác minh thông tin ông S vi phạm chế độ một vợ một chồng…

Theo đó, bà Hạnh đề nghị xác minh nguồn gốc tài sản hiện nay của ông S như 2 mẫu xe ô tô có giá trị mà ông S đang sử dụng (1 ô tô Toyota Camry 2.5Q màu nâu vàng biển kiểm soát 30K 296xx; 1 xe Mercedes GLC300 màu trắng biển kiểm soát 30K 283xx). Công dân còn đề nghị xác minh nguồn gốc loạt bất động sản có giá trị mà gia đình ông S đang có…