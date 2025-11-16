Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 20/11/2025, Cảnh sát đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn bộ tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa bàn Thủ đô.Đợt cao điểm tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; siết chặt quản lý điều kiện của phương tiện và thuyền viên.

Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Ảnh CAHN

Nội dung kiểm tra gồm: điều kiện của người điều khiển phương tiện (giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn); điều kiện kỹ thuật của phương tiện; tình trạng đăng ký, đăng kiểm; việc trang bị và chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; tính hợp lệ của giấy tờ chuyên môn, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ tẩy xoá, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lực lượng chức năng đồng thời kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên trong ca làm việc.Đối với phương tiện chở hàng hoá, các tổ công tác đặc biệt chú trọng kiểm tra hành vi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn hoặc không bảo đảm hồ sơ đăng ký, đăng kiểm. Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ chủ động phối hợp với các đơn vị đăng kiểm phương tiện thuỷ để xác minh nhanh công suất, trọng tải, tình trạng kỹ thuật của phương tiện, làm căn cứ xác định mức xử phạt theo Điều 53 Nghị định 139/2021/NĐ-CP. Chủ phương tiện được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện chưa đủ điều kiện.Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thuyền viên và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cảnh sát đường thuỷ cũng làm việc với các doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi và chủ phương tiện để yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn đường thuỷ, không bốc xếp hàng hoá quá mức quy định, thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn, chứng từ.Đợt cao điểm được triển khai đồng bộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và thuyền viên, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ trên địa bàn Thủ đô.