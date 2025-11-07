Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn
Đảo Cồn Cỏ hay còn gọi là Hòn Hổ, Hòn Mệ, nay là đặc khu Cồn Cỏ, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, (sau sáp nhập), có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh. Hòn đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú...