Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào hồi 5h42’ sáng ngày 7/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 – Công an thành phố Hải Phòng về vụ cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh CAHP.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 5 giờ 47 phút. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, nơi đang bị lửa và khói uy hiếp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

3 nạn nhân được Công an Hải Phòng cứu an toàn gồm cháu D.G.B, sinh năm 2020, bà N.H, sinh năm 1948 và bà P.T.P, sinh năm 1969 . Ảnh CAHP.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài. Đồng thời, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 triển khai quyết liệt công tác dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 5h55’ cùng ngày.

Kết quả, 3 nạn nhân được cứu an toàn gồm: cháu D.G.B, sinh năm 2020, bà N.T.H, sinh năm 1948 và bà P.T.P, sinh năm 1969. Về tài sản, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.



