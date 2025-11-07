Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tin tức
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:35 GMT+7

Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân

+ aA -
Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:35 GMT+7
Sáng 7/11, tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy, lực lượng công an đã có mặt cứu 3 người bị mắc kẹt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào hồi 5h42’ sáng ngày 7/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 – Công an thành phố Hải Phòng về vụ cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh CAHP.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 5 giờ 47 phút. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, nơi đang bị lửa và khói uy hiếp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

3 nạn nhân được Công an Hải Phòng cứu an toàn gồm cháu D.G.B, sinh năm 2020, bà N.H, sinh năm 1948 và bà P.T.P, sinh năm 1969 . Ảnh CAHP.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài. Đồng thời, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 triển khai quyết liệt công tác dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 5h55’ cùng ngày.

Kết quả, 3 nạn nhân được cứu an toàn gồm: cháu D.G.B, sinh năm 2020, bà N.T.H, sinh năm 1948 và bà P.T.P, sinh năm 1969. Về tài sản, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tham khảo thêm

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
6

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bão Kalmaegi khiến 1 người ở Đắk Lắk tử vong, nhiều nhà dân bị sập, mưa như trút nước

Bão số 13 (Kalmeagi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, nhiều nhà sập và tốc mái, nhiều công trình, hàng quán bị gió bão tàn phá.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu đề xuất chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại

Tin tức
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu đề xuất chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa: Bài học về danh dự và pháp quyền
69

Kính đa tròng
Vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa: Bài học về danh dự và pháp quyền

Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép gỉ sét
9

Tin tức
Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép gỉ sét

Đọc thêm

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn

Nhà nông

Đảo Cồn Cỏ hay còn gọi là Hòn Hổ, Hòn Mệ, nay là đặc khu Cồn Cỏ, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, (sau sáp nhập), có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh. Hòn đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú...

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến 'cơn địa chấn' bồi thường tỷ đô
Kinh tế

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến "cơn địa chấn" bồi thường tỷ đô

Kinh tế

Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa về tội phỉ báng vừa qua đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhìn ra thế giới, hàng loạt cuộc chiến pháp lý về bôi nhọ danh tiếng cho thấy rằng: Trong thời đại mạng xã hội, uy tín của doanh nghiệp và cá nhân có thể bị đe dọa chỉ bởi một phát ngôn, một bản tin hay thậm chí một dòng tweet.

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững
Nhà nông

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững

Nhà nông

Lễ hội Ok Om Bok tại TP.Cần Thơ năm nay diễn ra trong không khí rộn ràng với các hoạt động văn hóa – tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng hành cùng lễ hội, Bayer triển khai hoạt động giao lưu, tư vấn canh tác và tham quan mô hình ruộng mẫu, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giải pháp sản xuất lúa theo hướng bền vững.

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách 'đuổi nghèo' hay
Giảm nghèo nông thôn

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách "đuổi nghèo" hay

Giảm nghèo nông thôn

Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% và mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 32 triệu đồng/năm, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; trọng tâm là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt
Thế giới

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Thế giới

Daria Kaleniuk, giám đốc điều hành Trung tâm hành động chống tham nhũng (AntAC), phát biểu với NV vào ngày 6/11 rằng, các bản thảo đầu tiên của báo cáo về việc Ukraine gia nhập EU có nội dung chỉ trích gay gắt việc Kiev thoái lui trong các biện pháp chống tham nhũng.

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi
Nhà nông

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi

Nhà nông

Thời gian qua, công nghiệp sinh học (CNSH) trong nông nghiệp góp phần tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đã nâng tầm giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế.

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
Tin tức

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
6

Tin tức

Khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn miền núi và đồng bằng ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn đã làm cho 94 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Hiện bộ đội và dân quân khẩn trương hòan thành việc dựng lại nhà tạm, đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân trước khi mưa gió có thể quay trở lại.

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã đột kích một cơ sở "lò độ" ở phường Dĩ An, TP.HCM, tạm giữ nhiều xe lạ cùng phụ tùng xe máy.

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ
Bạn đọc

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Bạn đọc

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm vì sai phạm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui” mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thời gian qua.

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm
Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm

Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) tại thị trường tự do tăng không ngừng, hiện ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng và 72 đồng chiều mua - bán so với sáng qua.

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Việt Nam ưu tiên nghiên cứu phát triển, sản xuất hệ thống tên lửa Trường Sơn và tên lửa Sông Hồng?

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết
Tin tức

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết

Tin tức

Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025
Xã hội

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

Xã hội

Sau nhiều năm miệt mài với nghề, giáo viên tỉnh Điện Biên đang tràn đầy hy vọng khi công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được triển khai, tiến gần hơn tới ngày “về đích”.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân
Nhà nông

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân

Nhà nông

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt “tam nông” vào tâm trục phát triển: Hoàn thiện thể chế cho nông nghiệp số – xanh – tuần hoàn, linh hoạt sử dụng đất lúa theo hiệu quả, nâng cấp kinh tế tập thể/hợp tác xã, cùng các chỉ tiêu nông thôn mới ở chuẩn cao hơn.

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng
Kinh tế

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Kinh tế

Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng
Tin tức

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Tin tức

Bão số 13 khiến Đắk Lắk, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề: 3 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm dưới nước, nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn 'chửa đẻ' như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon
Nhà nông

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn "chửa đẻ" như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Nhà nông

Ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm thuộc rừng đặc dụng Mường Phăng (tỉnh Điện Biên)-nơi có các cây cổ thụ là cây dẻ, vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ cùng gia đình tham gia hoạt động “nhặt hạt dẻ”. Không chỉ là buổi dã ngoại thư giãn giữa thiên nhiên, hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

'Hàng chục nghìn người', truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine
Thế giới

"Hàng chục nghìn người", truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine

Thế giới

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với số lượng lớn các ca cắt cụt chi do sử dụng garo không đúng cách, tờ báo Anh The Telegraph cho biết.

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Sau khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND 4-0, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC cùng nhẫn tăng mạnh trở lại. Trong khi, thị trường thế giới tiếp tục lạc quan khi vàng ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng
Xã hội

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng

Tin tức

Tối 6/11, tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự, chúc mừng và phát biểu tại ngày hội.

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
6

Pháp luật

Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt tài xế xe công nghệ Huỳnh Nhật Nam gây thương tích.

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ
Tin tức

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ

Tin tức

Bão số 13 (Kalmaegi) gây gió giật mạnh, mưa lớn ở Đắk Lắk khiến hàng trăm nhà tốc mái, cây trụ điện ngã đổ, nhiều nơi ngập sâu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Nhà nông

Sáng 6/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học của Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2025 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp với phát thải carbon thấp ở châu Á”.

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Nhà nông

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?

Nhà nông

Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế'
Thể thao

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế"

Thể thao

CLB Đồng Tháp có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi ông Ngô Quang Sang thay thế HLV Phan Thanh Bình cầm quân trong giai đoạn sắp tới.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến