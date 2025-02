Công an Hải Phòng tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc “chạy án” và mua bán bất động sản

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2022 và năm 2024 trên địa bàn TP Hải Phòng. Nội dung vụ án được điều tra cụ thể như sau: bị can Nguyễn Thị Riềm, sinh năm 1968, trú tại tổ 4 phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “chạy án” và mua bán bất động sản. Sau khi nhận được tiền, Riềm không thực hiện được các nội dung cam kết, sử dụng toàn bộ số tiền các bị hại giao vào mục đích cá nhân

Bị can Nguyễn Thị Riềm. Ảnh CAHP.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an TP Hải Phòng thông báo để phối hợp tìm bị hại, người có liên quan trong các vụ việc có phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm như nêu trên, đề nghị liện hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an TP Hải Phòng qua Đội 3 – Phòng cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hải Phòng.