Công an Hải Phòng tổ chức 40 ngày trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ miễn phí cho người dân

Theo đó, qua các buổi trải nghiệm cơ quan chức năng sẽ giới thiệu cho người dân, học sinh, sinh viên kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH.

Thượng tá Vũ Thế Cường - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh, sinh viên trải nghiệm PCCC tại Đội chữa cháy và CNCH khu vực Dương Kinh ngày 8/2/2025. Ảnh: CAHP.

Các đơn vị trong Công an thành phố sẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia; nội dung sát với hoạt động làm việc, sinh hoạt thực tế của người dân, học sinh, sinh viên và đảm bảo thực chất.

Học sinh, sinh viên trải nghiệm PCCC tại Đội chữa cháy và CNCH khu vực Dương Kinh ngày 8/2/2025. Ảnh CAHP.

Thời gian tổ chức: buổi sáng từ 8h30' đến 11h30', buổi chiều từ 14 đến 17h cùng ngày, đồng thời tại 4 cơ sở: Trụ sở Đội chữa cháy và CNCH khu vực Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên; Đội chữa cháy và CNCH khu vực Quán Toan, huyện An Dương, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Dương Kinh, quận Dương Kinh và Trung tâm GDNN&GDTX huyện Vĩnh Bảo (cơ sở 2) ở KDC Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Sinh viên trải nghiệm PCCC tại Đội chữa cháy và CNCH khu vực Dương Kinh ngày 8/2/2025. Ảnh: CAHP.

Trước đó, ngày 19/1/2025, Công an thành phố đã khai trương Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH tại khu B, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV6 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP (Trung tâm hành chính phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) với sự giúp đỡ, tài trợ của Hiệp hội giáo dục an toàn Hàn Quốc gồm các mô hình trải nghiệm thực hành trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH, sơ cấp cứu, thoát nạn, mô hình nhà khói.