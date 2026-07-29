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Thứ tư, ngày 29/07/2026 10:00 GMT+7

Công an Hưng Yên đề nghị truy tố giám đốc thẩm mỹ viện bán chứng chỉ không cần học, không cần thi

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Nguyễn Hòa Thứ tư, ngày 29/07/2026 10:00 GMT+7
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris.
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Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris .

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Đình Đức, sinh năm: 1978 trú tại số 17 đường 3.9 KĐT Gamudar, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội; Trần Thị Thư, sinh năm: 1990 trú tại thôn Đức Trạch, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội và Nguyễn Thành Trung, sinh năm: 1978 trú tại thôn An Thái, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Đức chỉ đạo Trần Thị Thư nhận thông tin cá nhân và tiền của những người có nhu cầu làm chứng chỉ; Thư sau đó tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thành Trung thực hiện. Các chứng chỉ được làm và bán cho khách hàng dù họ không tham gia học, thi theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với đối tượng trong vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris. Ảnh: CA Hưng Yên

Các bị can đã lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng kí thuế, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không tham gia đào tạo, không phải học, thi để được cấp chứng chỉ theo quy định.

Cơ quan điều tra cáo buộc, các đối tượng đã nhận thông tin cá nhân, hồ sơ và tiền của người có nhu cầu thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sau đó làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Đình Đức hưởng lợi số tiền 65.700.000 đồng, bị can Trần Thị Thư hưởng lợi 36.500.000 đồng, bị can Nguyễn Thành Trung hưởng lợi 5.600.000 đồng, tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính là 107.800.000 đồng.

Cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên tin tưởng, mua các loại văn bằng, chứng chỉ được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc từ các đối tượng không có chức năng, thẩm quyền cấp phát.

Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất đến 7 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chỉ tham gia các khóa đào tạo tại các cơ sở được cấp phép, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật để xử lý theo quy định.

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