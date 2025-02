Công an khởi tố, tạm giam người phụ nữ ở điểm giữ trẻ trái phép về tội Hành hạ người khác Công an khởi tố, tạm giam người phụ nữ ở điểm giữ trẻ trái phép về tội Hành hạ người khác

Chiều 24/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An), cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra về tội Hành hạ người khác.