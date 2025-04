Công an Lai Châu hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo

Theo đó, các gia đình được Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ xây nhà, đó là: Gia đình ông Lò Văn Ly và anh Vàng Văn Mòn (bản Hợp 1), gia đình anh Lò Văn Thên (bản Hợp 2), gia đình ông Lý Vần Quang (bản Dao Chản). Cả 4 gia đình trên đều thuộc diện hộ nghèo, nhà ở tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ khi gặp giông lốc.

Căn nhà tạm của gia đình ông Lò Văn Ly, ở bản Hợp 1 (Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu) sắp được thay thế bằng ngôi nhà mới kiên cố. (Ảnh: Dương Đinh)

Dự kiến diện tích xây dựng mỗi căn nhà khoảng 35m², với kết cấu đảm bảo tiêu chí 3 cứng khang trang, chắc chắn. Kinh phí mua vật liệu được Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ là 60 triệu đồng/1 căn. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ thêm và cùng nhân dân giúp ngày công san nền, đào móng, xây dựng hoàn thiện.

Xác định việc hỗ trợ người dân là trách nhiệm, là tình cảm của người chiến sĩ Công an Nhân dân, để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa nhà vào sử dụng trước mùa mưa, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu đã phát động cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị nhận thêm việc, làm thêm giờ. Đơn vị bố trí luân phiên 10 cán bộ, chiến sỹ có thể lực tốt, trực tiếp tham gia xây dựng cùng lực lượng địa phương và gia đình.

Cá bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu cùng người dân địa phương tháo dỡ ngôi nhà cũ của gia đình ông Lý Vần Quang, ở bản Dao Chản (Bản Lang, Phong Thổ). (Ảnh: Dương Đinh)

Được hỗ trợ xây nhà, hộ nghèo phấn khởi

Chứng kiến cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu cùng cán bộ xã và bà con dân bản tất bật đo vẽ, tháo dỡ ngôi nhà tạm, thưng bằng liếp tre mà gia đình gắn bó bao năm nay, ông Lò Văn Ly 64 tuổi đang chăm nuôi mẹ đẻ là cụ Lò Thị Hói 104 tuổi, ở bản Hợp 1, xúc động bày tỏ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm. Gia đình cũng muốn xây dựng nhà mới nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được. Nay được cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi rất biết ơn. Mùa mưa năm nay, gia đình tôi sẽ không phải lo chạy dột, hay lo căn nhà bị đổ nữa. Đây là niềm vui lớn nhất với mẹ tôi”.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu cùng cán bộ xã Bản Lang và người dân địa phương khởi công xây dựng nhà cho gia đình anh Vàng Văn Mòn, ở bản Hợp 1. (Ảnh: Dương Đinh)

Ông Lý Vần Quang, ở bản Dao Chản xúc động nói: “Gia đình tôi có 7 khẩu của 3 thế hệ sống trong căn nhà lụp xụp từ nhiều năm nay. Được cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn. Khi ngôi nhà mới hoàn thành, đưa vào sử dụng, gia đình tôi sẽ thoát khỏi cảnh sống tạm bợ trong ngôi nhà cũ, dột nát nữa. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu”.

Sự kiện khởi công đồng loạt 4 căn nhà trong một ngày thể hiện sự quyết tâm của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ được Ban giám đốc Công an tỉnh giao. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Lai Châu.