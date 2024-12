Công an Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, bắt giữ 18 đối tượng

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về kết quả điều tra chuyên án 924L mới được triệt phá thành công. Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Lai Châu Trưởng Ban Chuyên án 924L chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về kết quả điều tra chuyên án 924L. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo về vụ án, ngày 11/6/2024, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974, trú tại tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) đến cơ quan Công an huyện trình báo sự việc: Do có nhu cầu mua xe ô tô, từ ngày 3 - 10/6/2024, anh đặt mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest titanium 2.0AT với hình thức mua xe thanh lý hải quan với giá tiền 266,7 triệu đồng của Công ty TNHH VN Nam Miền Trung – Ninh Thuận thông qua trang website https://autonammientrung.net và trang fanpage "Nam Miền Trung 666". Sau 4 lần chuyển khoản, anh Phương biết mình bị lừa, mất số tiền 200,1 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuyên biên giới; báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 924L với sự tham gia của Công an huyện Tân Uyên, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng chức năng Công an tỉnh để tập trung tối đa lực lượng, biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh bắt giữ đối tượng.

Sau 3 tháng dày công truy vết, trinh sát, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, sàng lọc đối tượng, lực lượng CSĐT xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh (SN 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang hoạt động tại Campuchia. Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ban hành quyết định truy tìm đặc biệt đối với Dương Văn Thạnh. Ngày 12/9, lực lượng ban chuyên án đã bắt giữ được Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận: Nhóm lừa đảo do Thạnh làm trưởng nhóm dùng thủ đoạn bán xe ô tô của Hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu chi thù lao 16.300 USD.

Trong vụ việc của anh Nguyễn Văn Phương, sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền. Trong các ngày từ 17/9- 20/10/2024, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng trong nhóm của Thạnh.

12 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ trong chuyên án 924L của Công an Lai Châu. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập Đoàn công tác 11 cán bộ do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn với sự tham gia đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an sang Vương quốc Campuchia để phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án. Đây là lần đầu tiên Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài.

Mặc dù gặp phải sự cản trở quyết liệt của bảo vệ, quản lý biệt khu nhưng lực lượng phá án đã mưu trí, dũng cảm, linh hoạt vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với giúp đỡ đã đột kích vào phòng làm việc trực tiếp của ổ nhóm tội phạm, khống chế, bắt giữ và di lý thành công 12 đối tượng người Việt Nam ra khỏi biệt khu Venus, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Ngày 25/12/2024, phía Cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu.

Đến thời điểm hiện tại có 18 đối tượng bị bắt giữ và nhiều vật chứng, tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng. Bước đầu làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.