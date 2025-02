Công an làm rõ clip người phụ nữ không mặc gì rơi khỏi ô tô đang chạy trên phố ở Nghệ An Công an làm rõ clip người phụ nữ không mặc gì rơi khỏi ô tô đang chạy trên phố ở Nghệ An

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường ở thành phố Vinh, Nghệ An, thì cánh cửa bất ngờ bật ra, một người phụ nữ không mặc gì rơi xuống đường. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc và làm rõ nội dung liên quan đến đoạn clip.