Công an làm việc với người phụ nữ phao tin “sập nhà lầu, hàng chục người chết” ở Đắk Lắk

Bà V. là người xuất hiện trong đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung thất thiệt “sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết”. Tại Cơ quan Công an, bà V. cho biết, đoạn video clip do người khác quay lén và bản thân bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng của thông tin.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong những ngày vừa qua, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tài sản của nhân dân tại các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt, hình ảnh cũ được đăng lại, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Công an đang làm việc với bà V.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phát hiện 52 tài khoản Facebook, TikTok… đăng tải nội dung bài viết, video clip, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Qua đó, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị Công an các xã, phường xác minh và đã gọi hỏi, răn đe và yêu cầu viết cam đoan, cam kết 17 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền là 37.500.000 đồng; tác động yêu cầu gỡ bỏ 30 bài viết trên các tài khoản mạng xã hội.

Cũng trong sáng 23/11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh đã đăng tải tâm thư trên trang Facebook cá nhân cho biết, địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt nhưng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về số người chết, người mất tích cũng như về công tác cứu hộ. Qua đó, đã xuất hiện những bình luận trái chiều, ác ý nhằm vào ông và lãnh đạo xã. “Con gái tôi còn nhỏ, đọc được những bình luận về bố trên mạng đã khóc rất nhiều. Nhưng với tôi, đó chỉ là miệng đời. Điều tôi quan tâm là cứu được bao nhiêu người dân, hỗ trợ được bao nhiêu hộ trong mưa lũ”, ông Lành viết.

Và tiến hành xử phạt với một trường hợp khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

