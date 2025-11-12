Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Ngày 12/11, Công an TP.HCM thông tin, Công an phường Tân Thành đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11, công an phường tiếp nhận thông tin từ ông Bùi Hoàng Tùng (SN 1977, quốc tịch Pháp) nhờ hỗ trợ tìm người thân.

Công an phường Tân Thành cùng ông Trung, bà Nga. Ảnh: CA

Ông Tùng cho biết gia đình đã mất liên lạc với cô ruột là bà Đường Nga từ năm 2012, dù đã nhiều lần tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo Đại úy Nguyễn Bảo Trung - cán bộ Cảnh sát khu vực nhanh chóng xác minh, rà soát các thông tin liên quan.

Qua tra cứu, đối chiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an xác định bà Đường Thị Mỹ Nga (SN 1963, hộ khẩu thường trú tại khu vực ấp Trảng Lớn, xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành (cũ)) có thông tin trùng khớp với người thân mà ông Tùng đang tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, Đại úy Nguyễn Bảo Trung đã liên hệ và trực tiếp cùng ông Tùng đến nhà bà Đường Thị Mỹ Nga để xác minh thông tin.

Kết quả xác minh cho thấy bà Nga chính là người cô ruột mà ông Tùng đã mất liên lạc hơn 13 năm. Khoảnh khắc hai cô cháu nhận ra nhau sau quãng thời gian dài xa cách, cả hai vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ, xúc động và ấm áp tình thân.

Sau khi được hỗ trợ tìm lại người thân, ông Bùi Hoàng Tùng đã gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an phường Tân Thành vì sự giúp đỡ tận tình, chu đáo, giúp ông tìm lại người thân sau hơn một thập kỷ xa cách.



