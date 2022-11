Ngày 25/11, Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ký ban hành thông báo về đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội.

Theo thông báo, ngày 23/11 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được văn bản số 3670/SNV-VP của Sở Nội vụ Hà Nội về việc đảm bảo các điều kiện PCCC&CNCH tại trụ sở cơ quan.

Ngay sau đó, ngày 25/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tổ chức kiểm tra phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với "Trụ sở làm việc thuộc Sở Nội vụ Hà Nội" tại địa chỉ số 18B Lê Thánh Tông (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

"Qua kiểm tra nhận thấy, Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH theo nội dung nêu tại văn bản số 3670/SNV-VP ngày 23/11/2022 để đi vào hoạt động", thông báo của Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ và đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện các điều kiện về PCCC trong quá trình hoạt động.

Phía bên ngoài trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội (địa chỉ tại số 18, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: N.D

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với trụ sở Sở Nội vụ ở địa chỉ số 18B Lê Thánh Tông (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) 1 tháng.

Theo đó, theo quyết định do Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ký ban hành, thời gian tạm đình chỉ kéo dài từ 8 giờ ngày 24/11 đến 8 giờ ngày 24/12.

"Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Lý do lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ Hà Nội là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở của cơ quan này.

Theo đó, trụ sở Sở Nội vụ vi phạm các lỗi: Thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 2 cầu thang bộ dạng hở; cải tạo tầng tum thành nhà ăn và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo…

"Sở Nội vụ đã đề xuất kinh phí để sửa chữa khắc phục và đang chờ duyệt...", đại diện Sở Nội vụ thông tin và cho biết, hiện tại Sở đang phối hợp với phía Công an quận Hoàn Kiếm để hoàn thiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong khi chờ khắc phục các hạng mục mà phía lực lượng phòng cháy, chữa cháy yêu cầu.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội tổ chức sơ kết một tháng triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Công an Hà Nội, qua một tháng triển khai thực hiện (từ ngày 15/10 đến ngày 12/11), tổng số cơ sở thuộc diện quản lý, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn là gần 132.200 cơ sở.

Trong một tháng cao điểm, Công an Hà Nội đã kiểm tra gần 65.900 cơ sở. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã ban hành hơn 3.500 quyết định xử phạt xử phạt, với tổng số tiền phạt hơn 28 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu chính quyền các cấp tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở...