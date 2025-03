Công an Quảng Ngãi bắt giữ nghi can vụ án mạng ở Hưng Yên, đang trên đường trốn chạy Công an Quảng Ngãi bắt giữ nghi can vụ án mạng ở Hưng Yên, đang trên đường trốn chạy

Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Đức Phổ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi chốt chặn, khống chế và bắt giữ nghi can vụ án mạng ở Hưng Yên, đang đi ô tô vào cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để trốn.