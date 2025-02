Công an tỉnh Thanh Hoá có tân Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Ngày 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông Trịnh Văn Giang làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Trịnh Văn Giang.

Đại tá Trịnh Văn Giang có hơn 28 năm học tập, công tác trong lực lượng CAND, được đào tạo cơ bản, được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và có quá trình phấn đấu liên tục, trên nhiều vị trí lãnh đạo, nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đại tá Trịnh Văn Giang kinh qua các vị trí: Phó Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trong quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị, vị trí nào, đại tá Trịnh Văn Giang đều được đánh giá trung thành, khiêm tốn, cương quyết, tận tuỵ, khôn khéo.