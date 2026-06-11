Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ tê tê quý hiếm

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Na Mèo, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Xác định đây là đường dây có dấu hiệu hoạt động tinh vi, có sự móc nối với các đối tượng ở khu vực biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Chiều 7/6/2026, phát hiện các đối tượng đang vận chuyển động vật hoang dã từ khu vực biên giới vào nội địa, lực lượng công an đã triển khai phương án kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Cẩm Tân, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát 51N-235.31. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện, các đối tượng có biểu hiện lúng túng, tìm cách che giấu tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn xe có một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tại cơ quan công an, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh khai nhận đã mua cá thể tê tê trên để vận chuyển đi tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Tang vật nghi là hổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một bộ xương động vật, bốn chi động vật nghi là của hổ cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện các mẫu vật này đang được cơ quan chức năng giám định để xác định chủng loài, nguồn gốc và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu Na Mèo để giao dịch, mua bán động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian vận chuyển.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Đáng chú ý, Lê Tuấn Anh là đối tượng từng nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đã hai lần bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán động vật hoang dã qua biên giới để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.