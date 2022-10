Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp an toàn khi phá dỡ công trình

Ngày 12/10, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn khi phá dỡ công trình.