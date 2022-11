Công an thông tin vụ bé gái 8 tuổi bị trúng đạn tử vong ở Bắc Giang

Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị trúng đạn tử vong ở Bắc Giang từ Zing: Ngày 26/11, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ (45 tuổi, người địa phương) về tội Vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015.

2 khẩu súng bị thu giữ. Nguồn: Zing

Theo điều tra, tối 8/9, ông Tỵ mang súng hơi (loại khí nén) đến nhà anh Thoại (cùng huyện Lục Ngạn) rồi dựng trước cửa nhà để vào uống nước. Khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ.

Sau đó, cháu N.T.Y.N. (8 tuổi, con gái anh Thoại) trúng đạn. Khi xảy ra sự cố, gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Quá trình thu thập chứng cứ và khám nghiệm, Công an huyện Lục Ngạn thu giữ khẩu súng hơi gây ra vụ nổ. Theo cáo buộc, ông Tỵ đã không trông coi và không kiểm tra độ an toàn của súng, khiến súng phát nổ. Đạn trúng cháu N. làm bé gái tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan trong vụ án.

Theo một số luật sư, súng hơi (loại súng bắn chim) là vũ khí thuộc nhóm súng săn. Người sử dụng trái quy định nếu chưa gây ra hậu quả sẽ bị xử phạt hành chính 2-4 triệu đồng. Trường hợp người dùng súng gây hậu quả làm chết người thì người gây ra vụ việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tối 8/9, cơ quan chức năng nhận tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn về trường hợp bé N.T.Y.N. (8 tuổi) được gia đình đưa đi cấp cứu với một vết thương ở vùng cổ. Nạn nhân nghi bị đạn súng hơi găm trúng, đã tử vong. Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 19h ngày 8/9, anh N.V.T. (SN 1991, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) có 4 người bạn sang nhà chơi và có cầm theo súng hơi để rủ anh T. đi bắn chim.

Khi mọi người đang ngồi uống nước thì nghe thấy tiếng súng nổ, cháu N.T.Y.N. gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng cháu N. đã tử vong.