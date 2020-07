Công an thông tin vụ mua 10 tấn gạo làm từ thiện, bị tráo hàng chất lượng thấp hơn

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn (quận Thủ Đức, TP.HCM) đặt mua bà H.T.M.N (trú tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) 10 tấn gạo bụi hồng để làm từ thiện nhưng bị tráo hàng kém chất lượng, hôm nay, Công an quận Thủ Đức đã chính thức thông tin về vụ việc này.



10 tấn gạo kém chất lượng hiện ông Sơn đang phải để ở nhà vì bà N. không chịu đến nhận lại.

Công an quận Thủ Đức cho biết, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Sơn, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả với tài liệu thu thập được không có căn cứ xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 282/CQCSĐT-KT ngày 17/7/2020 theo khoản 1, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự với lý do không có sự việc phạm tội xảy ra.

Hôm nay (31/7), trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn cho biết, đã nhận được thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Thủ Đức.

"Tôi sẽ làm đơn khiếu nại quyết định này, đồng thời làm đơn khởi kiện gửi TAND quận Thủ Đức để giải quyết quyền lợi" – ông Sơn thông tin.

Trước đó, theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn, khoảng đầu tháng 3, gia đình ông có mua 3 bao gạo của bà H.T.M.N gồm: Một bao gạo hồng (gạo bụi hồng) và hai bao gạo trắng để ăn thử. Nhận thấy loại gạo hồng ăn rất ngon nên gia đình ông Sơn đã đặt mua bà N. 10 tấn, với giá 260 triệu đồng (gồm cả tiền thuê bốc vác và tiền vận chuyển).

Loại gạo ông Sơn đặt mua là loại gạo bụi hồng, tuy nhiên bà N lại giao loại gạo trắng.

Vì tin tưởng là chỗ quen biết, dù chưa nhận hàng, ông Sơn vẫn chuyển vào số tài khoản của con gái bà N. số tiền 260 triệu đồng, theo yêu cầu của bà N. "Chuyển xong tiền, tôi có yêu cầu khi giao gạo, phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ gạo" – ông Sơn nói.

Ngày 8/3, bà N. chở 10 tấn gạo đến nhà giao cho ông Sơn và gửi nhờ 10 tấn gạo phần của bà N mua thêm, với lý do nhà bà không có chỗ để (?).. Ông Sơn yêu cầu cung cấp giấy tờ, bà N. nói ngày hôm sau sẽ chuyển tất cả qua email.

Ngày hôm sau, ông Sơn lấy gạo ra kiểm tra mới tá hỏa: Gạo đã giao hoàn toàn không giống với loại gạo mà ông Sơn đặt mua. Thay vì giao gạo bụi hồng, thì phía bà N lại giao loại gạo... trắng. Bà N. cũng không cung cấp hóa đơn, chứng từ như đã hứa.

Vì vậy, ông Sơn yêu cầu bà N. đến nhận lại 10 tấn gạo và trả lại số tiền 260 triệu đồng. Tuy nhiên, bà này chỉ đến chở 10 tấn gạo gửi nhờ. Còn 10 tấn gạo kia, bà N. từ chối nhận, cũng không đồng ý trả lại tiền cho ông Sơn.