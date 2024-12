Công an tỉnh An Giang triệt xóa tụ điểm đá gà do Hiếu "xì-po" cầm đầu Công an tỉnh An Giang triệt xóa tụ điểm đá gà do Hiếu "xì-po" cầm đầu

Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng vừa triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn, liên quan đến 33 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 70 triệu đồng. Đặc biệt, sòng bạc này do Võ Hoàng Hiếu (còn gọi là Hiếu xì-po) cầm đầu.