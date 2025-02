Công an tỉnh Hòa Bình bổ nhiệm, điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại tá Đỗ Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận một số nhiệm vụ chuyên môn từ các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ theo sự thống nhất chỉ đạo từ các Bộ.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Đỗ Thanh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” và Thông báo số 04 ngày 12/1/2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 18 về thống nhất điều chỉnh một số nhiệm vụ của các bộ, ngành về Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an đã tổ chức việc nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện mua túy từ Bộ Nội vụ; nhận chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; nhận chuyển giao nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhận chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định cho lãnh đạo chỉ huy cấp xã, cấp đội. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Trước mắt, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh, nhất là những đơn vị được tiếp nhận nhiệm vụ mới rất nặng nề, đại tá Đỗ Thanh Bình đề nghị các đơn vị phải phát huy tinh thần chủ động, tích cực phối hợp nghiên cứu học hỏi các sở, ngành đơn vị có liên quan trọng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, trong đó có những nhiệm vụ vừa nhận bàn giao.

Đại tá Bình yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời hiệu quả, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương tham mưu phối hợp để tổ chức tập huấn cho các cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh, nhất là lực lượng công an cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ mới.

Công an tỉnh Hòa Bình và Sở Nội vụ ký bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, công an địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đồng thời không tổ chức công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám sát cơ sở” là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 18/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 02 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an; Thông tư 09 ngày 25/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1067 của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 26/2/2025 về giải thể công an huyện, thành phố và tổ chức trực thuộc tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở căn cứ hướng dẫn và các quy định của Bộ Công an; căn cứ yêu cầu công tác, tình hình thực tế của Công an tỉnh, phẩm chất, trình độ năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã họp bàn, thống nhất chủ trương và Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động, phân công đối với 996 lãnh đạo, chỉ huy và chiến sĩ các đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đối với 123 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Đỗ Thanh Bình đề nghị các đồng chí được bố trí, điều động, bổ nhiệm khẩn trương bàn giao công việc và tiếp nhận công việc tại các đơn vị mới, nhất là tại công an cấp xã không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất quản lý, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác của đơn vị...