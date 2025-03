Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố hình sự vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Tổ chức xuất cảnh cho người trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự, căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1, Điều 153, Điều 154 Bộ luật Hình sự, Cơ quan an ninh, Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT, ngày 24/3/2025 khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, phát hiện tại vùng biển tỉnh Kiên Giang tháng 2/2025, tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan an ninh, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", phát hiện trên vùng biển Kiên Giang tháng 2/2025. Ảnh minh họa

Trước đó, thông qua hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu KG-95541-TS, do bà N.T.K.C. (46 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ mất tín hiệu kết nối, vị trí cuối cùng được ghi nhận gần phường An Thới, TP.Phú Quốc.

Ghi nhận bất thường, cơ quan chức năng đã gửi 50 tín hiệu liên lạc nhắc nhở, phát hành văn bản cảnh báo về nguy cơ cao liên quan đến hoạt động khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Đến ngày 25/2, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện, truy đuổi và bắt giữ tàu cá KG-95541-TS khi đang hoạt động trái phép trên vùng biển nước này.

Thời điểm bị bắt giữ, tàu cá do N.V.K. (31 tuổi) điều khiển.