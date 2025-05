Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra lại vụ cán bộ phòng TN&MT lái ô tô gây chết người ở Phú Quốc

Ngày 6/5, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vị lãnh đạo đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra 8 năm trước ở Phú Quốc.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP.Phú Quốc), khiến ông Huỳnh Thanh Cường (SN 1977, xã Cửa Dương) tử vong chiều 14/5/2017.

Đây là vụ việc mà Dân Việt đã có nhiều tin bài đưa tin phản ánh về những uẩn khúc xung quanh. Vụ tai nạn giao thông khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong, người điều khiển xe ô tô khi đó chưa có bằng lái xe ô tô nhưng lại được cơ quan chức năng xác định "hành vi không cấu thành tội phạm".

Trao đổi với Dân Việt vào năm 2022, bà Nguyễn Thị Chung (SN 1977, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, vợ ông Cường) cho biết, khoảng 17h ngày 14/5/2017, khi cả nhà đang đợi ông Cường về để đi ăn cưới, thì có người báo ông bị tai nạn ngay đầu xóm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi gia đình chạy ra thì thấy ông Cường nằm đó không còn thở, “chiếc xe máy của anh cũng nát, đằng trước là xe ô tô mang BKS 68A 04504 mà người điều khiển là Trần Quốc Huy (SN 1987), nay là cán bộ thuộc Phòng TNMT TP.Phú Quốc”. Bà Chung xác nhận, vụ tai nạn xảy ra chỉ 2 ngày trước khi phiên tòa xử tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và gia đình Trần Quốc Huy.

Tại hiện trường, xe ô tô do ông Huỳnh Quốc Huy điều khiển hướng từ nhà Huy thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương lưu thông trên đường giao thông nông thôn liên xóm (rộng khoảng 3m) hướng ra đường chính của xã Cửa Dương. Khi ra khỏi nhà khoảng 500m, đã va chạm với xe mô tô của ông Huỳnh Thanh Cường lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông Cường tử vong tại chỗ.

Khi gia đình bà Chung có mặt ở hiện trường, xe ô tô của ông Huy đã lùi khỏi vị trí va chạm khoảng 5m.

Do ông Cường là lao động chính của gia đình, nên sau tai nạn, gia đình bà gần như kiệt quệ về kinh tế. Con trai lớn của bà đang học lớp 11 phải nghỉ ngang để đi làm thuê, con trai thứ 2 cũng phải nghỉ, giờ chỉ có con gái út đang học lớp 6.

Bà Chung đã nhiều năm viết đơn khiếu nại lên các cấp ở TP.Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang.



Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sau thời điểm gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép điều khiển xe ô tô.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5/2017, ông Trần Quốc Huy được xác định là người điều khiển phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 68A 04504.

Tuy nhiên, theo xác minh của PV, cuối năm 2021 Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn xác nhận về thời gian ông Huy được cấp giấy phép lái xe hạng B2.

Theo công văn Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, theo công văn số 3233/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: "Ông Trần Quốc Huy, sinh năm 1987, số CMND 371020881, cư trú tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp GPLX hạng B2, số 790174269544, số phôi AV 530934, cấp ngày 18/7/2017".

Nghĩa là, sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Sau 5 tháng điều tra, đến ngày 5/10/2017, Công an huyện Phú Quốc ra thông báo số 523/TB-CQĐT về việc không khởi tố hình sự vì cho rằng hành vi của ông Trần Quốc Huy không cấu thành tội phạm(?).

Gia đình bà Chung đã làm đơn khiếu nại nhiều cơ quan tố tụng nhưng không được thụ lý vì "đã hết thời hiệu khiếu nại".

Ngày 17/9/2018 bà Nguyễn Thị Chung gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND huyện Phú Quốc. Nhưng Viện KSND huyện Phú Quốc ra thông báo không thụ lý đơn khiếu nại, do đã hết thời hiện khiếu nại (15 ngày)!

Bà Chung tiếp tục gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Kiên Giang. Ngày 11/3/2019, Viện KSND tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Chung cũng không thụ lý đơn.

Tuy nhiên, trong văn bản này có nêu nội dung kết luận giám định số 2802/C54B của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM. Nội dung xác nhận có "hành vi gây tai nạn giao thông đường bộ của ông Trần Quốc Huy", tuy nhiên "không cấu thành tội phạm". Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc không khởi tố vụ án hình sự.