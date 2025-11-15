Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 4 đối tượng khai thác vàng trái phép

Ngày 15/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác vàng trái phép.

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng quê Lâm Đồng).

Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ khai thác vàng trái phép tại xã Tà Năng. Ảnh: CA.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, lực lượng công an đã tập trung vào vụ án khai thác vàng trái phép tại xã Tà Năng.

Tại khu vực trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi với phương thức, vào ban đêm, sau khi khai thác quặng, nhóm đối tượng trên đóng bao, chia nhỏ và cất giấu tại nhà. Khi tích lũy đủ, các đối tượng đã chọn vườn cà phê hẻo lánh, xa khu dân cư, tiến hành xay đá và tuyển vàng.

Khu vực các đối tượng tập kết quặng sau khi khai thác tại một vườn cà phê xa khu dân cư nhằm xay và tuyển vàng. Ảnh: CA.

Sau quá trình trinh sát, ngày 8/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tà Năng bất ngờ ập vào khu vực khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đối tượng trên đang khai thác và tuyển vàng.

Công an thu giữ 7 cục nghi là vàng (ước tính khoảng 18 cây vàng) do các đối tượng khai thác trái phép. Ảnh: CA.

Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng gồm: Máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống máy sàng, máy bơm và 72 bao đá quặng chứa vàng. Đặc biệt, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục nghi là vàng.

Theo điều tra ban đầu, công an tỉnh Lâm Đồng xác định, các đối tượng đã khai thác hơn 5 tấn quặng đá, từ đó tách được hơn 700gam vàng (khoảng 18 cây vàng).