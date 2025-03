Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh vụ người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người

Ngày 12/3, thông tin của phóng viên nắm được, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin vụ việc liên quan đến một clip người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, làm rõ clip người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người.

"Liên quan đến hình ảnh, clip mà có hình ảnh nhà sư dùng búa đánh người, qua công tác nắm tình hình thì cơ quan công an đã nắm được sự việc trên. Xác minh ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại chùa Bửu Thạnh (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Trước mắt xác định, vụ việc do mâu thuẫn nội bộ. Việc này liên quan đến tôn giáo nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng nghiệp vụ liên quan quản lý lĩnh vực tôn giáo thẩm tra, xác minh để có kết luận chính thức", lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người mặc quần áo tu hành đã dùng búa tấn công hai người khác. Người mặc quần áo tu hành này dùng búa đập liên tục vào đầu của một người khác mặc dù đã được can ngăn.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.