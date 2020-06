Công an tỉnh Phú Thọ có 2 tân Phó Giám đốc

Ngày 26/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhận hoa chúc mừng.

Theo đó, thừa ủy quyền của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; quyết định bổ nhiệm thượng tá Lâm Văn Vinh - Trưởng Công an huyện Hạ Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.



Tại lễ công bố, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.