Công an tỉnh Quảng Nam giải thể 17 cơ quan công an cấp huyện, điều động 69 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện

Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ theo Đề án số 25-ĐA/ĐUCA ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: CAQN

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động lãnh đạo phòng, lãnh đạo công an cấp huyện.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, giải thể 17 cơ quan công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. Giám đốc Công an tỉnh điều động 69 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, trong đó có 16 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện; 53 Phó trưởng Công an cấp huyện đến nhận công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh.

Từ ngày 1/3/2025, tại Quảng Nam giải thể 17 cơ quan công an cấp huyện. Giám đốc Công an tỉnh điều động 69 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, trong đó có 16 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện; 53 Phó trưởng Công an cấp huyện đến nhận công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh. Ảnh: CAQN

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của lớp lớp các thế hệ lực lượng công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam bình yên, giàu đẹp.

Riêng đối với các đồng chí lãnh đạo được điều động trong đợt này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Quá trình công tác trong ngành, các đồng chí cũng đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhiều đồng chí đã từng công tác ở các phòng nghiệp vụ và cũng có nhiều đồng chí trưởng thành từ công an cấp huyện, nhưng tựu trung lại tất cả các đồng chí đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và lãnh đạo, chỉ huy, đây là nền tảng quan trọng để các đồng chí tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị mới đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".