Công an TP.HCM đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Đề cập về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, đến nay Công an TP.HCM đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, không phải tất cả các trường hợp đều thu hồi sổ hộ khẩu.



Theo khoản 2, Điều 26, Thông tư 55/2021, 7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú gồm: Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú.

Ông Hà cũng cho biết các thông tin cư trú điều chỉnh sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư quốc gia. Người dân cần xác định cư trú khi giao dịch thì yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú, giấy này sẽ được cấp trong 3 ngày làm việc. Đến nay, Công an TP.HCM đã cấp giấy xác nhận thông tin cư trú cho người dân đối với 32.417 trường hợp. Người dân có nhu cầu có thể liên hệ công an phường, xã hoặc gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cũng theo thượng tá Hà, khi người dân có thẻ căn cước công dân gắn chip thì đây là giấy tờ duy nhất để làm thủ tục hành chính mà không cần phải giấy xác nhận thông tin cư trú hay sổ hộ khẩu.

Do vậy, đại diện Công an TP.HCM đề nghị người dân ủng hộ, đi làm căn cước công dân gắn chíp để làm thủ tục hành chính và các giao dịch khác thuận tiện hơn, cũng như giúp ngành công an hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip trong năm 2022.