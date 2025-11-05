Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chuyển động Sài Gòn
Thứ tư, ngày 05/11/2025 16:44 GMT+7

Công an TP.HCM "đi từng nhà, rà từng xe" làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện

+ aA -
Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 05/11/2025 16:44 GMT+7
Công an TP.HCM đang đồng loạt triển khai kế hoạch tổng rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn địa bàn, hướng đến mục tiêu số hóa toàn bộ hơn 12 triệu hồ sơ xe, đảm bảo quyền lợi công dân và phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công an TP.HCM "đi từng nhà, rà từng xe" làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện. Ảnh: CH

Ngày 5/11, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết: Trong nhiều năm qua, công tác quản lý phương tiện tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế tình trạng xe gian, xe không rõ nguồn gốc và hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, do lịch sử quản lý kéo dài, hồ sơ lưu trữ chủ yếu bằng hình thức thủ công, cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện (hiện thành phố có hơn 12 triệu xe mô tô, ô tô đang lưu hành), hệ thống dữ liệu đăng ký trở nên cồng kềnh, phức tạp.

Trước thực trạng này, yêu cầu “làm sạch dữ liệu” và “số hóa hồ sơ” trở thành đòi hỏi cấp bách.

Triển khai phương châm "đúng, đủ, sạch, sống"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn địa bàn, song song với việc số hoá toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, CSGT đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để tổ chức công việc theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. Dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và có khả năng cập nhật, vận hành liên tục trong môi trường điện tử.

Lực lượng Công an các xã, phường, đặc khu đã tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành. Với tinh thần "đi từng nhà, rà từng xe", Công an cơ sở đã đến từng hộ dân, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe.

Đáng chú ý, tính đến nay, Công an TP.HCM đã thu thập được trên 205.000 xe.

Xử lý dữ liệu "rác" và khuyến cáo người dân

Trong quá trình triển khai, Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp thông tin phương tiện không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú. Nhiều trường hợp chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe, hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”, những trường hợp có sai sót, trùng lặp hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật.

Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền lợi, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần: Chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến xe và thông tin cá nhân theo đề nghị của Công an cấp xã.

Chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi, sang tên cần nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin hoặc thu hồi giấy chứng nhận, biển số theo quy định.

Người đang sử dụng xe đã mua qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi và sang tên xe theo quy định.

Số hóa 76.000 hồ sơ, hướng đến Chính phủ điện tử

Song song với làm sạch dữ liệu, Công an TP.HCM cũng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký phương tiện. Hiện thành phố đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe.

Những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao.

Theo công an, việc số hoá này giúp: Giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý. Nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin.

Phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm.

Tham khảo thêm

Công an TP Huế tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ

Công an TP Huế tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ
10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tìm thấy thi thể tài xế taxi công nghệ tự gây thương tích rồi nhảy cầu Sài Gòn

Sau khi tự gây thương tích rồi nhảy xuống cầu Sài Gòn, thi thể tài xế taxi công nghệ đã được tìm thấy.

Quyền lợi BHYT người dân TP.HCM không bị ảnh hưởng khi phòng khám, bệnh viện ngưng hợp đồng

Chuyển động Sài Gòn
Quyền lợi BHYT người dân TP.HCM không bị ảnh hưởng khi phòng khám, bệnh viện ngưng hợp đồng

Làn sóng mua bán, sáp nhập bất động sản tại phía Nam dồn dập trở lại

Chuyển động Sài Gòn
Làn sóng mua bán, sáp nhập bất động sản tại phía Nam dồn dập trở lại

Sở Y tế TP.HCM nói gì về phản ánh tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh?

Chuyển động Sài Gòn
Sở Y tế TP.HCM nói gì về phản ánh tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh?

Hơn 10 năm triển khai xây dựng, bệnh viện 1.500 giường ở TP.HCM sau sáp nhập vẫn còn chờ khá lâu mới hoạt động, vì sao?

Chuyển động Sài Gòn
Hơn 10 năm triển khai xây dựng, bệnh viện 1.500 giường ở TP.HCM sau sáp nhập vẫn còn chờ khá lâu mới hoạt động, vì sao?

Đọc thêm

Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít người biết rằng, để nắm quyền trong gia đình, Thành Cát Tư Hãn đã cùng em trai giết chết người anh cả cùng cha khác mẹ của mình.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ
Xã hội

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

Xã hội

Đợt mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của đoàn viên, người lao động. Nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quà tới tận tay người lao động ở vùng chịu ảnh hưởng.

Ninh Bình: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường
Tin tức

Ninh Bình: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Tin tức

Công an Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể bé trai nằm trong túi đựng đồ bị bỏ lại ven đường Trần Quang Khải (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

3 nhà giáo 9X trẻ nhất cả nước sắp được Bộ GDĐT vinh danh dịp 20/11: Có người là Chủ tịch hệ thống trường
Xã hội

3 nhà giáo 9X trẻ nhất cả nước sắp được Bộ GDĐT vinh danh dịp 20/11: Có người là Chủ tịch hệ thống trường

Xã hội

Đây là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà giáo trẻ năng động, sáng tạo, tận tâm với nghề, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM: Tưởng niệm nên đi liền bảo tồn 'cụm 7 biệt thự chú Hỏa'
Chuyển động Sài Gòn

Công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM: Tưởng niệm nên đi liền bảo tồn "cụm 7 biệt thự chú Hỏa"

Chuyển động Sài Gòn

Theo các chuyên gia, công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM không chỉ là nơi tưởng niệm mà nên nhìn rộng hơn để trở thành không gian văn hóa và nhân văn đặc biệt của TP.HCM. Cụm "7 biệt thự chú Hỏa" nên được giữ lại làm bảo tàng, triển lãm để phát triển ý tưởng đó.

Lộ đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội phục vụ nhóm lừa đảo tại Campuchia
Pháp luật

Lộ đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội phục vụ nhóm lừa đảo tại Campuchia

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức cho thuê hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo để phục vụ các nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia, thu lợi bất chính với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa
Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang tăng tốc thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU. Từ thực địa Cần Giờ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh khẳng định, chống IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa.

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Gamba Osaka trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Gamba Osaka trên kênh nào?

Thể thao

Gamba Osaka đã cho thấy đẳng cấp cao hơn hẳn so với Thép xanh Nam Định bằng chiến thắng giòn giã ở lượt đi. Chỉ tung ra đội hình với 1 ngoại binh Hummet nhưng Gamba Osaka vẫn đủ sức dồn ép Thép xanh Nam Định...

Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... 'đổ bộ' vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ
Ảnh

Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... "đổ bộ" vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ

Ảnh

Nước vừa rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, huy động máy bơm, xe cơ giới tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải, khôi phục lại diện mạo sạch đẹp cho phố cổ Hội An sau lũ.

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược
Thế giới

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đang tiến sâu vào bên trong thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine, tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine bị mắc kẹt và đẩy lùi các nỗ lực phá vòng vây của Ukraine. Ngược lại phía Ukraine cho biết họ vẫn kiểm soát thành phố.

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng: Nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên khoe trên mạng xã hội
Pháp luật

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng: Nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên khoe trên mạng xã hội

Pháp luật

Ông Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty VB Group là chồng của nữ doanh nhân, ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến sản phẩm kem chống nắng. Vợ chồng Đoàn Di Băng nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội.

Làng nghề mai vàng Bình Lợi tạm thời thoát ngập, nông dân vẫn chưa hết lo vì sắp đón đợt triều cường lớn
Chuyển động Sài Gòn

Làng nghề mai vàng Bình Lợi tạm thời thoát ngập, nông dân vẫn chưa hết lo vì sắp đón đợt triều cường lớn

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày ngập úng, hàng chục héc ta mai vàng Bình Lợi, (TP.HCM) đã khô ráo trở lại nhờ nỗ lực bơm thoát nước liên tục của lực lượng chức năng và người dân. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi theo dự báo, chỉ vài ngày nữa khu vực này sẽ phải đối mặt với đợt triều cường lớn – nguy cơ khiến các vườn mai vàng Bình Lợi tiếp tục ngập trở lại.

Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò
Hòa Bình thi đua yêu nước

Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò

Hòa Bình thi đua yêu nước

Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ hôm nay đang "thay da, đổi thịt" với những homestay thắm hoa khoe sắc và thôn xóm bình yên khi tệ nạn ma túy bị đẩy lùi. Góp phần vào sự đổi thay đó là nỗ lực của thế hệ trẻ, những người đang viết nên câu chuyện mới cho bản Mông - Giàng A La là một trong số những thanh niên đó.

Phát hiện thi thể người phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở Quảng Trị
Pháp luật

Phát hiện thi thể người phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở Quảng Trị

Pháp luật

Thi thể người phụ nữ ở mép hồ Hà Thượng, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11) ghi nhận trạng thái thận trọng bao trùm lên thị trường chứng khoán Việt Nam, khi dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tích cực gom cổ phiếu ngành năng lượng. Tuy nhiên, riêng tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Kho thịt cho 2 nguyên liệu này, thịt mềm, đậm đà, thơm phức, ngon miệng, cả nhà thích mê
Gia đình

Kho thịt cho 2 nguyên liệu này, thịt mềm, đậm đà, thơm phức, ngon miệng, cả nhà thích mê

Gia đình

Không chỉ kho thịt heo mà bất cứ hầm loại thịt nào, bạn chỉ cần cho 2 nguyên liệu này thịt cũng sẽ nhanh dừ và thơm phức.

Toàn cảnh 'đường cong mềm mại' 84 tỷ đồng lách giữa 2 chung cư ở Hà Nội đang triển khai thi công để giảm ùn tắc
Ảnh

Toàn cảnh "đường cong mềm mại" 84 tỷ đồng lách giữa 2 chung cư ở Hà Nội đang triển khai thi công để giảm ùn tắc

Ảnh

Một dự án giao thông hy hữu, được người dân ví von là "đường cong mềm mại" với tổng vốn đầu tư lên tới 84 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.

Thị trường chưa thể khởi sắc, giá lợn vẫn tiếp tục rớt mạnh, nhập khẩu thịt cao chót vót
Nhà nông

Thị trường chưa thể khởi sắc, giá lợn vẫn tiếp tục rớt mạnh, nhập khẩu thịt cao chót vót

Nhà nông

Giá lợn hơi vẫn tiếp tục giảm nhanh trên thị trường hôm nay, giá lợn bình quân cả nước đã giảm về mức 50.700 đồng/kg...

Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét
Tin tức

Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét
9

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị khởi tố vụ phát hiện móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc
Pháp luật

Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Pháp luật

C03 Bộ Công an vừa khởi tố 17 bị can liên quan đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng uy tín nông sản Việt Nam.

Cổ phiếu bất động sản VIC 'chống đỡ' điểm số khi sắc đỏ lan rộng
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản VIC 'chống đỡ' điểm số khi sắc đỏ lan rộng

Nhà đất

Dù thị trường chung điều chỉnh, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực kéo mạnh từ VIC của Vingroup - mã đóng góp gần 5 điểm tăng cho VN-Index trong phiên 5/11, bất chấp phần lớn cổ phiếu ngành này giảm giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Mường Vôi
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Mường Vôi

Hòa Bình thi đua yêu nước

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam tại khu dân cư phố Mường Vôi, xã Lạc Sơn.

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Di Băng, vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (người mới bị bắt giữ vì tội Sản xuất, buôn bán hàng giả) từng tham gia showbiz Việt với vai trò ca sĩ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người phụ nữ giàu có và thành đạt.

Đà Nẵng: Xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 sau mưa lũ
Kinh tế

Đà Nẵng: Xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 sau mưa lũ

Kinh tế

Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10/2025, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT601 (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sụt lún, mặt đường nứt toác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng gây thiệt hại nặng, ai phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng gây thiệt hại nặng, ai phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng, theo chuyên gia pháp lý, trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, có thể xem xét xử lý hình sự.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters
Doanh nghiệp

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters

Doanh nghiệp

Sau 4 ngày tranh tài kịch tính từ 23 - 26/10/2025 tại Cụm sân tiêu chuẩn quốc tế Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 đã khép lại trong bầu không khí cuồng nhiệt, để lại những dấu ấn khó quên.

AFC xử thua ĐT Malaysia tới 6 trận?
Thể thao

AFC xử thua ĐT Malaysia tới 6 trận?

Thể thao

Tổng thư ký AFC Windsor John đã lên tiếng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, khẳng định mọi quyết định xử phạt liên quan đến ĐT Việt Nam cũng như các đội tuyển khác sẽ phải chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc
Pháp luật

Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc

Pháp luật

Một phụ huynh ở Hà Nội phản ánh con gái mình cùng nhiều nữ sinh khác bị quay lén trong phòng thay đồ tại một tiệm chụp ảnh Hàn Quốc, sau đó các clip nhạy cảm bị phát tán trên mạng.

Agribank xanh hóa tín dụng – “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam
Kinh tế

Agribank xanh hóa tín dụng – “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam

Kinh tế

Đối với Agribank, tín dụng cho năng lượng xanh vừa là cầu nối giữa ngân hàng với người dân, doanh nghiệp, vừa là sự chung tay hiện thực hóa các cam kết bảo vệ môi trường của Việt Nam. Thực tế cho thấy, đến nay, dư nợ của Agribank ở lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đạt khoảng 15.107 tỷ đồng. Con số này chiếm khoảng 52,5% dư nợ tín dụng xanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng xanh tại Agribank.

Hạ tầng bứt phá, mọi con đường đổ về “đô thị đáng sống” Nha Trang
Kinh tế

Hạ tầng bứt phá, mọi con đường đổ về “đô thị đáng sống” Nha Trang

Kinh tế

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, Nha Trang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, nơi hệ thống đô thị và du lịch cùng tạo động lực tăng trưởng mới.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

3

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

4

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió