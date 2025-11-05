Công an TP.HCM "đi từng nhà, rà từng xe" làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện. Ảnh: CH

Ngày 5/11, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết: Trong nhiều năm qua, công tác quản lý phương tiện tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế tình trạng xe gian, xe không rõ nguồn gốc và hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, do lịch sử quản lý kéo dài, hồ sơ lưu trữ chủ yếu bằng hình thức thủ công, cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện (hiện thành phố có hơn 12 triệu xe mô tô, ô tô đang lưu hành), hệ thống dữ liệu đăng ký trở nên cồng kềnh, phức tạp.

Trước thực trạng này, yêu cầu “làm sạch dữ liệu” và “số hóa hồ sơ” trở thành đòi hỏi cấp bách.

Triển khai phương châm "đúng, đủ, sạch, sống"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn địa bàn, song song với việc số hoá toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, CSGT đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để tổ chức công việc theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. Dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và có khả năng cập nhật, vận hành liên tục trong môi trường điện tử.

Lực lượng Công an các xã, phường, đặc khu đã tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành. Với tinh thần "đi từng nhà, rà từng xe", Công an cơ sở đã đến từng hộ dân, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe.

Đáng chú ý, tính đến nay, Công an TP.HCM đã thu thập được trên 205.000 xe.

Xử lý dữ liệu "rác" và khuyến cáo người dân

Trong quá trình triển khai, Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp thông tin phương tiện không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú. Nhiều trường hợp chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe, hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”, những trường hợp có sai sót, trùng lặp hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật.

Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền lợi, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần: Chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến xe và thông tin cá nhân theo đề nghị của Công an cấp xã.

Chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi, sang tên cần nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin hoặc thu hồi giấy chứng nhận, biển số theo quy định.

Người đang sử dụng xe đã mua qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi và sang tên xe theo quy định.

Số hóa 76.000 hồ sơ, hướng đến Chính phủ điện tử

Song song với làm sạch dữ liệu, Công an TP.HCM cũng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký phương tiện. Hiện thành phố đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe.

Những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao.

Theo công an, việc số hoá này giúp: Giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý. Nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin.

Phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm.