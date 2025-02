Công an TP.HCM thông tin vụ CSGT quận 7 va chạm với tài xế ô tô Công an TP.HCM thông tin vụ CSGT quận 7 va chạm với tài xế ô tô

Công an TP.HCM xác định, đồng chí CSGT đôi co với tài xế ô tô bộ thuộc Đội CSGT Công an quận 7 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.V.P (sinh năm 1986; ngụ tại An Giang; hiện là tài xế xe taxi công nghệ.