Công an triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng, nhóm đối tượng sẽ bị xử lý những tội danh nào?

Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số người ở thành phố Biên Hòa có hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên mạng.

Nhóm tội phạm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam (ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với số tiền giao dịch trên 2.000 tỉ đồng.

Ngay sau đó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm này. Đến ngày ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Hà Nội và Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người này, công an thu giữ 8 máy tính, 9 CPU, 87 điện thoại và nhiều thiết bị phát sóng WiFi. Trong đó K. được xem là cô gái cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.

Đối tượng K khai nhận đã móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với một số đối tượng ở Campuchia. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Khám xét chỗ ở của K., lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim mới, hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai quen biết một người nước ngoài tên J. đang hoạt động tại Campuchia. Sau đó cả hai móc nối cách thức rửa tiền và phân chia lợi nhuận.

Mỗi tháng K. được J. chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Ước tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho nhóm người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, K. chỉ đạo hai người là T. và V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 3 người khác ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Đồng thời thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88, 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh khác nhau

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, căn cứ quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền 2012 và Bộ luật Hình sự 2015, các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm:

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền vừa bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có, sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác.

Người phạm tội rửa tiền thường sử dụng các hành vi và thủ đoạn tinh vi để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Chẳng hạn như thành lập các công ty "ma" để thực hiện các hợp đồng khống và giao dịch tài chính giả tạo nhằm hợp pháp hóa tiền "bẩn".

Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.

Theo luật sư Huy, hành vi của các đối tượng trong vụ việc đã cấu thành tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Theo đó, trong vụ án trên, các đối tượng rửa tiền với số tiền hơn 2000 tỉ đồng, tức là gấp 4 lần so với số tiền 500 triệu đồng. Bởi vậy mức án cao nhất các đối tượng có thể phải đối mặt là từ 10 đến 15 năm tù giam.

Đối với pháp nhân, tùy trường hợp có thể bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và có thể bị thêm hình phạt bổ sung.

Ngoài ra cơ quan công an cũng sẽ làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng. Trường hợp bị chứng minh là có tội, người gây ra vụ việc có thể sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tù thấp nhất là 3 tháng, cao nhất là 7 năm tù.