Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.