Công an truy tìm cô gái lừa đảo bán kiốt do Nhà nước sở hữu

Mặc dù chỉ là người thuê lại căn kiốt do Nhà nước sở hữu để buôn bán, nhưng đối tượng lại đưa ra thông tin gian dối và dùng thủ thuật bán kiốt trên cho người khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an Đà Nẵng đang truy tìm cô gái này.