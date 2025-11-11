Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cố gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn “bùng phòng” dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, theo chủ tài khoản đăng tải, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Toàn bộ tiền đặt phòng, chị đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng ngày 10/11.

Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội của người này gặp bất lợi. Đến rạng sáng ngày 8/11 chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.

Nữ khách hàng chia sẻ lại sự việc trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

“Tôi đã thanh toán toàn bộ tiền, được quyền nhận phòng và khách sạn phải giữ phòng cho tôi. Nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in khi đến thì cho người khác thuê. Thôi lúc đó nghĩ bỏ 3 đêm cũng được, họ cho 1 phòng ngủ tạm vì ra tới nơi 2h sáng, trời mưa nhưng không nhận được hỗ trợ. Thà họ nói với mình một câu xin lỗi, phòng cho người khác mướn…”, nữ khách hàng bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc khách đành ngậm ngùi thuê taxi đi tìm khách sạn khác trong đêm. Do quá bức xúc trước cách hành xử trên của nhân viên và khách sạn, chị Q. quyết định đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo mọi người.

Đến ngày 10/11, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.

Khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đồng cảm với khách hàng, bức xúc trước cách giải quyết của khách sạn trên. Nhiều người đồng loạt tràn vào đánh giá khách sạn này 1 sao. Không ít khách sạn khác cùng tên cũng rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười” khi bị đánh giá nhầm.

Sáng 11/11, PV Dân Việt đã có mặt tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo để ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, một phụ nữ cho biết, được khách sạn nhờ trông hộ và nói thêm, khách sạn này đang tìm cách giải quyết sự việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ và sẽ có thông cụ thể.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!