Công an vào cuộc xử lý tình trạng “cò cơm” trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 28/2, ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, chấn chỉnh tình trạng tranh giành khách, lôi kéo khách vào các quán cơm trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Cò cơm" hoạt động trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, lôi kéo khách vào quán. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Nguyễn Xuân Nở, tình trạng lôi kéo, tranh giành khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã xảy ra từ trước đây.

Thời gian qua, Công an phường Tự An liên tục tuần tra, xử lý để bảo đảm an ninh trật tự, chấn chỉnh tình hình lôi kéo, tranh giành khách.

Khi công an có mặt, các quán cơm đều chấp hành tốt, không dám tranh giành khách.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an rút đi thì họ lại ra tranh giành, lôi kéo khách.

"Thời gian qua, công an phường đã xử lý nhiều người liên quan nhưng chưa dứt điểm được", ông Nguyễn Xuân Nở nói.

Clip: Nhiều "cò cơm" lôi kéo khách vào quán ngay trước cổng bệnh viện vùng Tây Nguyên. Thậm chí nhiều người đã xảy ra xô xát.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, một chủ quán cơm ở khu vực trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết tình trạng "cò cơm", tranh giành khách dẫn đến xô xát đã xảy ra từ ngay những ngày đầu khi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bắt đầu hoạt động.

"Có rất nhiều quán dùng những hành động rất mạnh, lôi kéo bắt khách phải vào quán của họ. Quán mình chỉ mời khách bình thường nên rất khó để buôn bán", chủ quán cơm này chia sẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải nhiều video về cảnh lôi kéo, tranh giành khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo nội dung các video, trên tuyến đường Trần Qúy Cáp, đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có nhiều thanh niên lảng vảng giữa đường.

Mỗi khi thấy có người từ bệnh viện ra, nhóm thanh niên này lại hỏi thăm rồi lôi kéo người dân vào quán cơm.

Cũng theo video, một số người dân bị lôi kéo mạnh, buộc phải đi theo nhóm thanh niên vào trong quán, một số người dân khác cố gắng kháng cự để đi vào quán họ nhưng vẫn bị kéo vào.