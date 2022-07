Công an Vĩnh Phúc tập huấn văn hóa ứng xử, giao tiếp với dân cho Cảnh sát giao thông

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh này tổ chức lớp tập huấn văn hóa ứng xử, giao tiếp với quần chúng nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 230 học viên là chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của lực lương Cảnh sát giao thông trong công an tỉnh.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tập huấn văn hóa ứng xử, giao tiếp với quần chúng nhân dân cho Cảnh sát giao thông tỉnh này. Ảnh minh họa/TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), đồng thời kết hợp triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Cảnh giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ''. Trong thời gia qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm về điều lệnh, tư thế tác phong, quy trình công tác phải xử lý kỷ luật. Chỉ huy cấp đội chưa khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong công tác, thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

Công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm chưa chặt chẽ, năng lực điều hành còn yếu, xử lý công việc chưa khoa học, còn nhiều hạn chế…

Để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trên, thông qua hoạt động tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử với nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dần hoàn thiện hình ảnh người chiến sĩ "Cảnh sát giao thông thân thiện, vì nhân dân phục vụ".