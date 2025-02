Công bố quyết định giải thể 22 đơn vị Công an cấp huyện tại Sơn La, Điện Biên

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ công an cấp huyện nhận công tác tại đơn vị mới

Thực hiện Đề án số 25-ĐA/DUCA, ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên đã tiến hành giải thể Công an cấp huyện.

Tai Sơn La, Công an tỉnh đã công bố quyết định giải thể Công an các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Công an thị xã Mộc Châu và Công an thành phố Sơn La (12 đơn vị). Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 59 đồng chí lãnh đạo Công an cấp huyện giữ chức vụ lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; 1 đồng chí lãnh đạo Công an huyện giữ chức vụ Trưởng Công an xã; 637 đồng chí chỉ huy và cán bộ cấp đội của Công an cấp huyện về các phòng Công an tỉnh; 410 đồng chí đến nhận công tác tại các xã; 49 đồng chí từ Công an các xã về các phòng Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trao quyết định cho các cán bộ nghỉ công tác. Ảnh: Cao Thiên

Còn tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định kết thúc hoạt động 10 đơn vị công an cấp huyện. Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Điện Biên sắp xếp bộ máy theo mô hình mới "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở"; kết thúc hoạt động đối với 10 đơn vị công an cấp huyện và tiếp nhận, giao trách nhiệm cho 5 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ mới được chuyển giao từ các sở, ngành về Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 6 đồng chí lãnh đạo cấp phòng; trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 đồng chí giữ chức Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh; điều động 43 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 09 đồng chí lãnh đạo cấp Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí, Đại tá Tạ Văn Dương, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh chia sẻ: Bản thân rất vinh dự, tự hào với quyết định tự nguyện xin nghỉ hưu sớm của mình, vì đã tích cực góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ có năng lực kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

Đại tá Tạ Văn Dương xác định "nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc; còn sức khỏe thì vẫn sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho gia đình, xã hội trên tinh thần tự nguyện…".

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnhĐiện Biên trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 06 đồng chí. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (28/2), Công an tỉnh Điện Biên sẽ đồng thời tiếp nhận chuyển giao 5 nhiệm vụ, gồm: Quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng và nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ các sở, ngành để chính thức đi vào tổ chức thực hiện từ 0 giờ ngày 1/3/2025.

Lãnh đạo Công an 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với các đồng chí được điều động, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.