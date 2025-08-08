Công nghệ Ozone tại Việt Nam: Hướng đi bền vững trong xử lý môi trường

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng và ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế. Nguồn nước mặt, nước ngầm và không khí tại nhiều khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và giao thông. Các phương pháp xử lý truyền thống như sử dụng clo, hóa chất hay lọc cơ học đang bộc lộ nhiều hạn chế, gây ra nguy cơ tồn dư độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như hệ sinh thái.

Trong bối cảnh đó, công nghệ Ozone nổi lên như một giải pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường:

· Khả năng khử trùng mạnh: Ozone có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm mốc nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều lần so với clo.

· Không tạo ra sản phẩm phụ độc hại: Sau khi phản ứng, Ozone phân hủy thành oxy, không để lại hóa chất dư thừa gây hại.

· Xử lý đa dạng nguồn ô nhiễm: Có thể áp dụng trong xử lý nước thải, nước sinh hoạt, không khí, khí thải công nghiệp, bảo quản thực phẩm, và nuôi trồng thủy sản.

· Phù hợp với xu hướng phát triển bền vững: Không gây ô nhiễm thứ cấp, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường.

Với những lợi thế trên, công nghệ Ozone được xem là rất cần thiết và phù hợp để ứng dụng rộng rãi trong các chương trình cải thiện môi trường ở Việt Nam hiện nay. Việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ này sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Tuy nhiên, trên thị trường máy Ozone tại Việt Nam, bên cạnh những sản phẩm chất lượng tốt có kiểm định chặt chẽ của các bộ ngành chuyên môn thì hiện vẫn tồn tại một số sản phẩm kém chất lượng, thiết bị nhập khẩu trôi nổi hoặc lắp ráp sơ sài, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Những máy này thường sử dụng linh kiện rẻ tiền, thiết kế không đồng bộ, tuổi thọ ngắn và khả năng tạo Ozone yếu, dẫn đến hiệu quả xử lý môi trường không đạt yêu cầu.

Hệ lụy của việc sử dụng máy Ozone kém chất lượng gồm:

· Hiệu quả xử lý kém: Nhiều máy Ozone có công suất chỉ đạt 20-30% so với thông số của nhà sản xuất ghi trên máy dẫn đến không tiêu diệt triệt để vi sinh vật, không phân hủy hết chất ô nhiễm, gây nguy cơ ô nhiễm tái phát.

· Gây hiểu lầm về công nghệ Ozone: Người dùng mất niềm tin vào công nghệ do trải nghiệm thất bại, làm chậm quá trình phổ cập giải pháp xanh này.

· Lãng phí đầu tư: Thiết bị nhanh hỏng, tốn chi phí sửa chữa, thay thế mà không mang lại hiệu quả tương xứng.

· Ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường: Thiết bị kém chất lượng có thể mất an toàn về điện, rò rỉ khí Ozone không kiểm soát, gây nguy hiểm cho người vận hành và môi trường xung quanh.

Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng thiết bị Ozone trên thị trường của các đơn vị chức năng là hết sức cần thiết . Đồng thời các đơn vị sử dụng máy Ozone cũng nên sáng xuốt trong việc lựa chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, được sản xuất bởi các đơn vị uy tín là điều cần thiết để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong xử lý môi trường.

BKIDT - Khẳng định vị thế công nghệ Ozone nội địa

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Thiết bị Ozone BKIDT đã và đang nổi lên như một điểm sáng trong ngành công nghệ môi trường Việt Nam. Với hơn 15 năm nghiên cứu, chế tạo và triển khai các ứng dụng Ozone tại thực địa, BKIDT là một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam làm chủ công nghệ lõi và nội địa hóa toàn bộ thiết bị Ozone công nghiệp.

Năng lực sản xuất của BKIDT.,JSC.

Khác với nhiều sản phẩm lắp ráp đơn giản hoặc nhập linh kiện không rõ nguồn gốc, máy Ozone BKIDT được thiết kế, chế tạo và kiểm soát chất lượng hoàn toàn tại Việt Nam, phù hợp với khí hậu, điện lưới và nhu cầu ứng dụng đa dạng của người dùng trong nước.

Máy sử dụng buồng phóng điện công nghệ cao, vật liệu chịu Ozone, hệ thống làm mát tối ưu, đảm bảo nồng độ Ozone ổn định, hiệu suất xử lý cao, tuổi thọ lâu dài và tiết kiệm điện năng.

Với năng lực làm chủ công nghệ, sản phẩm của BKIDT đã được triển khai thành công tại hàng trăm dự án trên cả nước, từ khu công nghiệp, nhà máy chế biến, bệnh viện đến các hệ thống xử lý nước sạch vùng nông thôn.

Những điểm nổi bật của máy Ozone BKIDT:

Chất lượng đảm bảo – làm chủ hoàn toàn Công nghệ Lõi Máy Ozone: Điều này giúp đảm bảo chất lượng ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu sử dụng trong nước.

Vận hành bền bỉ - Hiệu quả xử lý vượt trội: Thiết bị Ozone BKIDT có khả năng tạo Ozone sạch ở nồng độ cao do tích hợp các Modul làm giàu Oxi lên tới 95%, giúp máy có độ bền cao và xử lý hiệu quả hơn so với nhiều dòng máy khác trên thị trường.

Thiết kế tối ưu, dễ bảo trì: Máy được thiết kế dạng modul đồng bộ, thuận tiện cho việc lắp đặt, bảo trì, thay thế hoặc nâng cấp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu: Với hơn 15 năm kinh nghiệm, BKIDT sở hữu đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, sẵn sàng tư vấn giải pháp phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và hiệu quả.

Đã được ứng dụng thực tế rộng rãi: Máy Ozone BKIDT đã được lắp đặt tại nhiều dự án xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản, thực phẩm, y tế, công nghiệp… và đạt được những kết quả khả quan, được khách hàng tin tưởng.

Giá thành cạnh tranh – dịch vụ hậu mãi tốt: So với các thiết bị nhập khẩu, máy Ozone BKIDT có giá thành hợp lý hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng tương đương hoặc vượt trội, kèm theo chính sách bảo hành, bảo trì nhanh chóng và rộng khắp toàn quốc.

Với nền tảng R&D vững chắc, BKIDT là đơn vị từng đạt Giải Nhì VIFOTEC, được vinh danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều ghi nhận từ các tổ chức và đối tác trong và ngoài nước.

Máy Ozone BKIDT không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ của người Việt, mà còn là lời khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ thiết bị xanh để bảo vệ môi trường sống hôm nay và mai sau.

Đây không chỉ là một sản phẩm, mà còn là cam kết cho một tương lai an toàn, bền vững và thân thiện với thiên nhiên.

