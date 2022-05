Công tác y tế sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

Theo tin từ Bộ Y tế, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị phục vụ công tác y tế cho SEA Games 31.

Bác sĩ Nguyễn Bá Quý- Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã phân công nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Tp Từ Sơn.

Sở cũng thành lập 10 tổ thường trực công tác giám sát đảm bảo phòng chống dịch, vệ sinh môi trường tại các khách sạn, các điểm thi đấu và cộng đồng. Đối với công tác thường trực cấp cứu, BVĐK tỉnh đã thành lập lực lượng gồm 35 nhân viên y tế trong đó có 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng gồm đủ các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu, chấn thương chỉnh hình… và 5 lái xe cứu thương.

Đoàn kiểm tra Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ SEA Games 31 tại Bắc Ninh. Ảnh BYT

Theo Thứ trưởng Sơn, trong SEA Games 31 lần này, ngành y tế có nhiệm vụ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho vận động viên, du khách quốc tế và người hâm mộ với quy mô khoảng 7.000 vận động viên.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ còn một tuần nữa là SEA Games 31 khai mạc, do đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và kịch bản đề ra, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm, an toàn nguồn nước, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, cấp cứu hàng loạt,…

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát tại các địa điểm thi đấu, khách sạn lưu trú.

Đối với công tác phòng chống Covid-19 tổ chức xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp dương tính; Bổ sung thêm máy sốc tim; Những nơi có đông vận động viên và khán giả bố trí xe cứu thương hợp lý và có sổ tay y tế phục vụ công tác y tế.

Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai xây dựng nhóm hỗ trợ từ xa đối với ngành y tế Bắc Ninh trong phục vụ SEA Games 31.

Đoàn kiểm tra Bộ Y tế kiểm tra cơ sở vật chất dành cho công tác y tế phục vụ SEA Games 31. Ảnh BYT

Tại các địa điểm kiểm tra, TS Vương Ánh Dương- Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Cơ quan thường trực công tác y tế phục vụ SEA Games 31 đã đề nghị các tổ y tế cần bố trí hợp lý chỗ thường trực cấp cứu.

Các trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu phải được cán bộ y tế vận hành thuần thục. Các cán bộ y tế phải được phân công cụ thể nhiệm vụ của mình để không rơi vào tình huống bị động.

Tại Bắc Ninh có 4 môn thi đấu là boxing, kick boxing, bóng ném và quần vợt, trong đó có các môn có thể có những chấn thương nặng như boxing, kick boxing, bóng ném Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cán bộ diễn tập tình huống một vận động viên cần cấp cứu từ sàn đấu boxing từ công tác vận chuyển, phân công nhiệm vụ, các phương án xử lý….