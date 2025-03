Công trình không phép "khủng" giữa "chiến dịch" dẹp loạn xây dựng trái phép của Chủ tịch Bình Định

Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc, chỉ rõ vi phạm tại dự án và kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huyện phát hiện sai phạm cách đây hơn 1 năm nhưng không xử lý…do hỏi Sở không thấy trả lời?

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), của Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P.

Với mục tiêu, xây dựng khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, nhằm cung cấp cho chuỗi nhà hàng của công ty tại TP.Quy Nhơn và phục vụ tiêu thụ nội địa. Năng suất và sản phẩm đầu ra 150 tấn rau các loại/năm.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu ký), cho Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P thuê đất để thực hiện Dự án khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, diện tích hơn 4,4 ha. Trong đó, 3,5 ha đất trồng cây hằng năm khác và gần 1 ha đất sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo quyết định phê duyệt 1/500 của UBND tỉnh Bình Định về dự án, thì có hơn 72% là đất trồng rau, hơn 12% là đất xây dựng công trình, nhà điều hành, hơn 7% là đường nội đồng, gần 6,5% là mương thoát nước…để phục vụ việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Nhưng trên thực tế, đại diện UBND huyện Vân Canh cho biết, sau khi thuê đất, ngoài việc trồng rau thì dự án đã xây dựng rất nhiều hạng mục chuồng trại để chăn nuôi theo kiểu trang trại, khi không có hồ sơ môi trường và chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Như vậy, dự án đã sử dụng đất sai mục đích và không đúng với nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Định.

Khu đất Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh, Bình Định), của Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P (khoảnh đỏ). Ảnh: DT.

Tháng 1/2024, UBND huyện Vân Canh có báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc Dự án trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, lại xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò thịt (20 con), dê (100 con), heo (100 con), gà vịt (hơn 7.000 con)…, không đúng với mục đích sử dụng đất, đã được UBND tỉnh Bình Định cho thuê tại Quyết định số 1786.

Bà Bùi Thị Song Toàn (ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) bức xúc, dự án trồng rau sạch, nhưng thực ra doanh nghiệp lại xây dựng chuồng trại chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường. Người dân ở đây chịu không nổi mùi hôi thối, liên tục kiến nghị xử lý, nhưng các hạng mục vẫn tồn tại để chăn nuôi.

"Mùa nắng, sáng sớm mùi hôi đã bốc lên bay qua nhà dân, mùa mưa nước từ các chuồng trại chảy qua, gây bể bờ ao nuôi cá. Trong khi dự án chính quyền thông báo với người dân chỉ là trồng rau nên chúng tôi ủng hộ, nhưng lại xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Đây là khu dân cư, chăn nuôi ô nhiễm như thế, quá coi thường pháp luật, thì không thể chấp nhận được", bà Toàn nói.

Theo Phòng Nông nghiệp & Môi trường (NN&MT) huyện Vân Canh, dự án đã xây dựng nhiều hạng mục công trình chuồng trại để chăn nuôi, không đúng mục đích sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Định cho thuê.

Thời gian qua, Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P xây dựng các công trình, sử dụng nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi phát sinh vấn đề về môi trường nhưng công ty không báo cáo, không cung cấp hồ sơ, thủ tục pháp lý về việc xây dựng công trình, khai thác nguồn nước và hồ sơ môi trường.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị công ty này cung cấp hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, để làm việc. Lần 1 chậm nhất ngày 15/12/2024 phải cung cấp. Lần 2 chậm nhất ngày 13/1/2025 phải cung cấp nhưng công ty này chây ì, né tránh và không thực hiện", lãnh đạo Phòng NN&MT huyện Vân Canh khẳng định.

Nhiều hạng mục công trình chuồng trại được xây dựng để nuôi bò và tổ chức đón học sinh tham quan tại Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Ảnh: DT.

Vẫn theo Phòng NN&MT huyện Vân Canh, nhiều lần Tổ công tác của huyện đã thông báo trước nội dung kiểm tra và xuống kiểm tra nhưng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P là ông Võ Vinh Ca, đều lấy lý do đi công tác ngoài tỉnh, không có mặt tại địa phương.

Lãnh đạo Phòng NN&MT huyện Vân Canh cho biết, huyện đã phát hiện vi phạm của dự án từ hơn 1 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa xử lý, do đây là dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư và cho thuê đất, UBND huyện có văn bản báo cáo Sở TN&MT tỉnh từ tháng 1/2024 để xin ý kiến chỉ đạo, nhưng Sở không trả lời.

Công an vào cuộc, Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo lập đoàn kiểm tra

Mặc dù, Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đã xây dựng nhiều hạng mục chuồng trại chăn nuôi, không có trong nội dung "Chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500" mà UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, nhưng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P ông Võ Vinh Ca lại cho rằng, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi tại dự án là không sai và không cần phải xin phép cơ quan chức năng?.

"Nguồn phân khan hiếm nên công ty sử dụng nguồn phân tại chỗ, bắt buộc phải xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Dự án trồng rau của tôi trong luật cho phép chăn nuôi, vì làm theo kiểu mô hình tuần hoàn, khép kín và không ô nhiễm môi trường", ông Ca nêu lý do.

Hệ thống chuồng trại được xây dựng và đi vào hoạt động chăn nuôi ở dự án, dù chưa có hồ sơ môi trường. Ảnh: DT.

Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Định, Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, đã để xảy ra hàng loạt vi phạm. Thậm chí, Công an tỉnh Bình Định đã đề xuất UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra tại dự án, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tháng 1/2025, Công an tỉnh Bình Định kiểm tra Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap của Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P thì phát hiện, dự án đã xây dựng và đưa vào hoạt động với nhiều hạng mục: 5 chuồng quy mô nuôi 6.000 con gà diện tích 2.500m2, 3 chuồng nuôi 60 con heo diện tích 900m2, chuồng nuôi 29 con bò diện tích 500m2, chuồng nuôi 120 con dê, thỏ diện tích 500m2, nuôi giun quế diện tích 2.500m2 sàn công suất 1.000kg giun tươi/tháng, 17 hồ nuôi cá diện tích 500m2.

Hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ chuồng nuôi heo, bò với công suất 180m3/ ngày, được xử lý bằng vi sinh, sau đó tái sử dụng phục vụ tưới cây bắp và cây cỏ voi trong trang trại dự án.

Khu vực chế biến thức ăn chăn nuôi với công suất 1.000kg/ngày. Ngoài ra, công ty còn rào chắn khu vực đất 5.000m2 tiếp giáp với hướng đông của dự án.

Công an tỉnh Bình Định kiểm tra và chỉ ra rằng, Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P triển khai đưa dự án đi vào hoạt động với các hạng mục không đúng nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Định và không có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về Đầu tư và Luật bảo vệ môi trường. Ảnh: DT.

Theo Công an tỉnh Bình Định, việc Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P triển khai đưa dự án đi vào hoạt động với các hạng mục không đúng nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và không có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về Đầu tư và Luật Bảo vệ môi trường.

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, Công an tỉnh Bình Định đề xuất UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Trước đề nghị của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&MT, các ngành liên quan và UBND huyện Vân Canh, lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh tế, môi trường đối với dự án trên.

"Chiến dịch" dẹp loạn xây dựng trái phép, không phép của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát động đang diễn ra rất mạnh mẽ (năm 2024, lần đầu tiên Chủ tịch Bình Định có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể, cho từng địa phương xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép), minh chứng là "18.000 vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, đến nay Bình Định đã xử lý, chỉ còn gần 2.000 vụ".

Thậm chí, lãnh đạo Bình Định khẳng định: "Không có vùng cấm, không bao che, không dung túng" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, nếu để vi phạm kéo dài, cố tình "che giấu", thống kê không trung thực.

Thời gian qua, người dân ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh liên tục phản ánh Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap lại xây dựng chuồng trại nuôi bò, heo, gà...gây hôi thối, ảnh hưởng đến khu dân cư. Ảnh: DT.

Ở trên quyết liệt là vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì, tại cấp dưới, vi phạm kéo dài tại Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), xây dựng chuồng trại hoạt động chăn nuôi khi không có hồ sơ môi trường và chưa được cơ quan chức năng cho phép, lại không bị xử lý, khiến người dân bức xúc.

UBND huyện Vân Canh thừa nhận, việc chậm xử lý vi phạm xảy ra tại Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, dù huyện này phát hiện vi phạm khi kiểm tra vào tháng 8/2023 và tháng 1/2024, đã chính thức báo cáo bằng văn bản, gửi đến Sở TN&MT tỉnh Bình Định.

"Dù mới nhận công tác nhưng tôi đã nghe phản ánh rất nhiều, về những vi phạm tại dự án. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn bản lập Đoàn kiểm tra. Quan điểm của huyện, là xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không bao che, không du di, nếu phát hiện sai phạm", ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh khẳng định.