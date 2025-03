Công trình trụ sở huyện An Lão (Hải Phòng) hơn 110 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thành

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở HĐND và UBND huyện An Lão (TP.Hải Phòng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt vào năm 2023, với tổng mức đầu tư 110,7 tỷ đồng.

Công trình trụ sở HĐND và UBND huyện An Lão (TP.Hải Phòng) được đầu tư hơn 110 tỷ đồng, đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Đại.



Quy mô dự án xây dựng tòa nhà 7 tầng (7 tầng + kỹ thuật mái), diện tích xây dựng khoảng 1.132m2, tổng diện tích sàn xây dựng 6.400m2, chiều cao công trình là 31,7m (từ cốt sân đến cốt đỉnh mái, nền tầng 1 cao hơn sân 0,15m).

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở HĐND và UBND huyện An Lão nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, diện tích làm việc; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo động lực tốt cho công tác quản lý hành chính nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân. Các hạng mục công trình thuộc dự án sau khi xây dựng sẽ góp phần nâng cao giá trị không gian, kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể khuôn viên quy hoạch được phê duyệt.

Quy mô dự án xây dựng tòa nhà 7 tầng (7 tầng + kỹ thuật mái). Ảnh: Nguyễn Đại.

Ngày 7/3, theo quan sát của PV, công trình tòa nhà 7 tầng này đã cơ bản xong các hạng mục chính. Đơn vị thi công đang lăn sơn, lắp kính, hoàn tất các bệ trồng cây, trang trí, đường lên xuống.

Đơn vị thi công đang lăn sơn, lắp kính. Ảnh: Nguyễn Đại.

Tới thời điểm hiện tại, theo quan sát của PV Dân Việt, hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Do thời điểm lập dự án, khởi công (năm 2023) chưa có chủ trương về việc có thể giải thể chính quyền cấp trung gian.

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão, các hạng mục còn lại không nhiều nên đơn vị thi công phải tiếp tục hoàn thành. Còn sau này, sắp xếp, bố trí công năng, cơ quan nào vào sử dụng thì do các cấp có thẩm quyền quyết định.