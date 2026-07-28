Công ty Ăn cùng Bà Tuyết chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công ty Ăn cùng Bà Tuyết tham gia chương trình tri ân do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Bà Đỗ Thị Tuyết, người con quê hương Phúc Thuận và là người sáng lập thương hiệu Ăn cùng Bà Tuyết, cùng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tri ân nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Chương trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Công ty Ăn cùng Bà Tuyết).

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội và chăm lo người có công với cách mạng.

Tại chương trình, đại diện Công ty Ăn cùng Bà Tuyết đã trao 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp gửi tặng 10 phần quà tới các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, như một lời tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo UBND phường Phúc Thuận, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Địa phương đánh giá hoạt động của bà Đỗ Thị Tuyết và Công ty Ăn cùng Bà Tuyết góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khuyến khích sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội và chăm lo người có công.

Đại diện Công ty Ăn cùng Bà Tuyết trao 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đại diện Công ty Ăn cùng Bà Tuyết.

Cùng ngày, tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của phường Phúc Thuận. Trong không khí trang nghiêm, những nén hương được thắp lên thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi cán bộ, nhân viên doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Ăn cùng Bà Tuyết cho biết, phát triển doanh nghiệp không chỉ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đi cùng trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo đó, doanh nghiệp luôn hướng tới việc cân bằng giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và các chương trình an sinh xã hội, xem đây là một phần trong định hướng phát triển bền vững.

Tinh thần ấy đã được doanh nghiệp duy trì qua nhiều hoạt động hướng về cộng đồng trong những năm gần đây. Tháng 10/2025, khi nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, Công ty Ăn cùng Bà Tuyết cùng bà Nguyễn Thị Tuyết đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Trong đó, tối 8/10/2025, doanh nghiệp thực hiện một phiên livestream đặc biệt, toàn bộ 420 triệu đồng thu được đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 100 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên. Tổng cộng, 720 triệu đồng đã được doanh nghiệp và bà Nguyễn Thị Tuyết đóng góp cho công tác cứu trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện Công ty Ăn cùng Bà Tuyết trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tới các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Phúc Thuận. Ảnh:





Song song với các hoạt động cộng đồng, Ăn cùng Bà Tuyết cũng tập trung đầu tư năng lực sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Theo doanh nghiệp, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn bằng những giá trị tích cực tạo ra cho xã hội, người lao động và cộng đồng.

Chuỗi hoạt động từ chương trình hỗ trợ đồng bào vùng lũ năm 2025 đến việc đồng hành cùng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại phường Phúc Thuận năm nay cho thấy định hướng phát triển của Ăn cùng Bà Tuyết không chỉ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn hướng tới việc tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng. Theo doanh nghiệp, sự phát triển lâu dài cần song hành với trách nhiệm xã hội và sự đồng hành cùng địa phương.

Sau chương trình, UBND phường Phúc Thuận đã gửi lời cảm ơn tới bà Đỗ Thị Tuyết và Công ty Ăn cùng Bà Tuyết vì sự đồng hành trong hoạt động tri ân người có công, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn.